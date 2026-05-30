Pénzügyminisztere igazította ki Magyar Pétert: még nem jönnek az uniós pénzek, csak ha Magyarország teljesíti Brüsszel követeléseit

Terjedelmes bejegyzésben értékelte a pénteki Magyar Péter–Ursula von der Leyen-találkozót Kármán András. A pénzügyminiszter a szokásos kommunikációs paneleket megismételve szombaton arról írt, hogy „az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született Magyarország számára" és a magyar kormány „mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottsággal".

Kármán azt is hozzátette, hogy a közel 6000 milliárd forint a jelenlegi magyar költségvetés közel 13 százalékát teszi ki. „A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is" - toldotta meg az előzőeket.

Majd egy váratlan fordulattal elismerte, hogy ez még csak elvi megállapodás. Ahhoz, hogy az eddig politikai okok miatt visszatartott uniós forrásokat valóban feloldják, ahhoz teljesíteni kell az Európai Bizottság feltételeit:

A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesítenünk, és miután a fizetési kérelmek szeptemberben megküldésre kerülnek, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is.

Kármán András ezzel a mondatával látványosan szembe helyezkedett Magyar Péterrel, aki váltig állítja, hogy már most zsebben vannak a befagyasztott pénzek.

Nem egyedül a magyar pénzügyminiszter látja úgy, hogy korai még ünnepelni. Ahogy mi is megírtuk, az Európai Bizottság szócsöveként működő Politico a találkozót követően arról cikkezett, hogy nem született semmiféle megállapodás, csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg a felek. Amennyiben a magyar kormány augusztus 31-i határidővel teljesíti ezeket a feltételeket, akkor érkezhetnek meg az eddig politikai okokból visszatartott források.

Hasonlóra jutott a német közmédia is: a Tagesschau szerint az eddig politikai alapon blokkolt uniós pénzeket nem kapja meg automatikusan Magyarország. „Jelenleg az uniós források kifizetése jelentős bizonytalansággal terhelt, és ez nem csupán Brüsszel óvatossága miatt van így, hanem azért, mert Magyarországnak még bizonyítania kell a változást. A magyar adófizetőknek pedig joguk van tudni, a 10 milliárd euró sem garantált" – emeli ki a lap.