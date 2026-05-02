A Magyar Orvosi Kamara élesen bírálta Kapitány István szülészorvos-választással kapcsolatos bejelentését

Kapitány István terve nem úgy sült el, ahogy várták. A MOK felvilágosította, hogy mi is a valóság – számolt be róla a Mandiner.

A Magyar Orvosi Kamara szerint egy ilyen lépést elsősorban betegbiztonsági és az ellátórendszer stabilitását érintő szempontok szerint kellene mérlegelni.

A legfontosabbnak az tűnik, hogy a gyermeküket váró családok számára nem látható, hogy biztonságban és megfelelő érzelmi környezetben születhet-e meg gyermekük. Ennek következtében a családok a kockázatok csökkentésére, a rossz szülési élmény elkerülésére törekedve „jó hírű” orvost választanának”

– áll a posztban.

Jelezték tovább, hogy a felvetett döntés csak a valós problémáról terelné el a figyelmet, ami a MOK szerint nem más, mint rendszerszintű minőségbiztosítás hiánya.

Mint ahogy arra a Kamara is utalt a szülészorvos szabad kiválasztásának a joga hatalmas terhelést helyezne a „népszerűbb” szakemberekre, növelve egy esetleges orvosi hiba kockázatát, mindemellett ellehetetlenítve a fiatalok tapasztalatszerzését is.

A szabad orvosválasztás visszavezetése tüneti kezelés. A valódi megoldás a szülészeti ellátás átláthatóságának és minőségbiztosításának fejlesztése. A célunk az, hogy egy kismamának ne „ismerős orvosra” legyen szüksége a biztonsághoz, hanem bízni tudjon bármelyik magyar szülészeti osztály szakmai színvonalában”

– összegzik a problémát.