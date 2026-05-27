Magyar Péter: Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!

Ellenzékben még az irreális 480 forintos üzemanyagár visszaállítását követelte Magyar Péter, kormánya azonban nem hajlik ennek megvalósítására. A miniszterelnök jelenlegi olajárakra való hivatkozása csak részben állja meg a helyét, hiszen már a követelés megfogalmazásának idején meredeken emelkedő pályára állt a Brent jegyzésára, és a geopolitikai folyamatok alapján számítani lehetett a további drágulásra – írta a Magyar Nemzet szerdán.

Magyar Péter 480 forintos benzinára csak hangulatkeltés volt

Csak ellenzékből volt fontos a magyar autósok pénztárcája

A lap hozzáteszi, a védett árazás hatálybalépése napján 91,71 dollárig esett vissza a Brent, miután az előző napon még 119 dollár felett is járt – igazolva ezzel a már a március első napjaiban sejthető olajárrobbanást. Vagyis

amikor Magyar Péter már miniszterelnökként arra hivatkozva utasítja el a 480-as ár bevezetését, hogy „akkor a világpiaci ár még nagyon-nagyon messze volt a száz dollártól”, csak részben megalapozott,

hiszen egyrészt már meredeken emelkedő pályára került a jegyzésár, és a geopolitikai folyamatok világosan a drágulás irányába mutattak.

A téma végig a kampányban megmaradt, jóval azután is, hogy a száz dollár környékére került (majd maradt is) a Brent hordónkénti ára. Ahogyan 2021–2022-ben 80–100 dollár körüli olajáraknál nem volt hosszú távon fenntartható a 480 forintos benzinár, úgy most még kevésbé lenne az, és éppen ezzel számolt az Orbán-kabinet, amikor magasabb ponton rögzítette a tarifákat – teszik hozzá.