Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Vigyázat!

Milliók szedik naponta ezt a gyógyszert; most kiderült, hogy demenciát okozhat

Sport

Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

Magyar Péter

Magyar Péter a Facebookon szólít fel, hogy ne facebookozzanak annyit a képviselők

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza-kormány folytatja a Facebook- és Tiktok-kormányzást, továbbra is hiperaktív a közösségi médiában. Magyar Péter miniszterelnököt viszont minden jel szerint zavarja, ha más is használja az okostelefonját az Országgyűlés ülésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterFideszországgyűlésTisza PártTakács PéterFacebookTisza-kormány

Magyar Péter a választási kampány alatt megszokott stílusát folytatja a kormányzás alatt is. A Tisza-kormány minden intézkedése nyomot hagy a Meta felületein, de amennyiben ezt az ellenoldalról teszi valaki, az már problémás számukra.

Takács Péter dokumentálja Magyar Péter parlamenti ámokfutását
Takács Péter dokumentálja Magyar Péter parlamenti ámokfutását (Forrás: Facebook/Tóth Norbert)

Nem tetszik a drága miniszTERELnök úrnak, hogy dokumentálom államférfiúi erényeit, amelyeket folyamatosan csillogtat az országgyűlésben

 – jelezte Takács Péter, a Fidesz képviselője, korábbi államtitkár, miután Magyar Péter kritizálta őt a Facebookon.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Szokásához híven egy facebook-kommentben kritizálja, hogy facebookozom... nehéz itten megfelelni, kérem!”

 – a politikus meg is osztotta a miniszterelnök kommentjét, melyre csípős választ adott. Majd kérte a követőit, hogy 

Oszd meg, hátha úgy eljut a drága miniszTERELnök úrhoz, úgyis mindig a telóját nyomkodja!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!