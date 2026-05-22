Keresztény gyökerű Magyarország helyett a nyitott társadalom és jogrendszer az új alkotmány iránya – ifj. Lomnici Zoltán az Origónak

Az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdése explicit alkotmányos kötelességet ró az állam minden szervére a keresztény kultúra és a nemzeti önazonosság védelmére. Ez a rendelkezés adja a szigorú migrációs politika jogi és erkölcsi alapját: lehetővé teszi, hogy Magyarország ellenálljon a kvótáknak, a kötelező betelepítésnek és a multikulti nyomásnak anélkül, hogy megsértené saját identitását – fejti válaszát az Origo érdeklődésére az alkotmányjogász Magyar Péter pártjának első Alaptörvény-módosító beadványával kapcsolatban.

Szerdán nyújtotta be az Országgyűlésben Magyar Péter pártjának két képviselője az első Alaptörvény-módosító javaslatot, amelyről ifjabb Lomnici Zoltánt kérdeztük (forrás: Facebook/ifj. Lomnici Zoltán/Fotó: Kiss Gábor)

Magyar Péter számos ígéretét szegi meg egyetlen módosító javaslattal

A keresztény kultúra és az önazonosság törlésével ez a védőbástya ledől, és megnyílik az út a migrációs paktum elfogadása előtt – pontosan úgy, ahogy Brüsszel és a progresszív erők kívánják.

A Tisza javaslata ezzel gyakorlatilag feladja a szuverenitásvédelem egyik legfontosabb alkotmányos eszközét.

– emeli ki válaszában ifjabb Lomnici Zoltán.

Majd azzal folytatta, hogy gyengülhet az alkotmányos alap

a hagyományos házasság és a gyermekvállalás állami védelmét illetően,

könnyebbé válik a gender-ideológia és a baloldali LMBTQ-lobbi térnyerése az oktatásban és a kultúrában.

A keresztény értékeken alapuló iskolák, tankönyvek és kulturális intézmények védelme elveszíti alkotmányos súlyát,

előkészítve a világi-liberalizmus dominanciáját.

Az identitásvédelem nélkül könnyebbé válik a külső (brüsszeli) nyomás alá helyezése a nemzeti döntéseknek, a történelmi emlékezet (pl. keresztény örökség) háttérbe szorítása.

Ez nem technikai változtatás, hanem értékváltás:

a keresztény gyökerű Magyarország helyett egy semleges, könnyen formálható „nyitott társadalom, nyitott jogrendszer” irányába."

– foglalta össze a tiszás javaslat lényegét.

Magyar Péter nem akar komoly kihívót a következő választáson

A két ciklusra való korlátozása a miniszterelnöki hivatali időnek parlamentáris rendszerekben önmagában nem ismeretlen a világban (pl. Thaiföld, Botswana és Belize), de visszamenőleges hatállyal történő bevezetése Európában példátlan és jogállami szempontból is aggályos. Ez nem elvont szabály,

hanem konkrétan Orbán Viktor kizárását célozza, olyan politikai képmutatás és bosszúszándék, amely aláássa a jogbiztonságot.

– válaszolja ifjabb Lomnici Zoltán a kérdésünkre. Majd hozzáteszi, hogy

szuverenista szempontból elfogadhatatlan, hogy egy párt a saját hatalomra jutása érdekében utólag változtassa meg a játékszabályokat.

A tervezett korlátozásról elmondja azt is, hogy a politikai kontrollt nem mesterséges alkotmányos kizárás, hanem

a választások,

a parlamenti bizalom és a

párton belüli erőviszonyok biztosítják.

Ennek megfelelően Margaret Thatcher három cikluson át volt brit miniszterelnök, Angela Merkel pedig négy egymást követő cikluson keresztül töltötte be a német kancellári tisztséget anélkül, hogy ez önmagában alkotmányossági problémát vetett volna fel, Jean-Claude Juncker pedig 19 esztendőn keresztül volt Luxembourg miniszterelnöke.