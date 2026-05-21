KDNP: Elfogadhatatlan a keresztény kultúra védelmének kitörlése az Alaptörvényből

Elfogadhatatlan a keresztény kultúra védelmének kitörlése az Alaptörvényből – közli Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Magyar Péter és a Tisza Párt javaslata nemcsak a hívő embereket, hanem minden magyart érint.
A választási kampányban már voltak aggasztó előjelek arra nézve, hogy Magyar Péter nem igazán tiszteli a keresztény hitéletet. Emlékezetes az a 2024-es putnoki eset, amikor egy teherautó platójáról kiabált trágárságokat a szentmisére igyekvő híveknek.
Magyar Péter miniszterelnök első keresztényellenes lépése
A kereszténydemokrata politikus arról beszélt a közösségi oldalán megoszott videóban, hogy a Tisza Párt első alkotmánymódosító javaslata kitörölné az Alaptörvényből a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmét.
A keresztény kultúra védelme eddig sem azt jelentette, hogy mindenkinek kötelező lett volna vasárnaponként szentmisére vagy istentiszteletre járni, vagy kötelező lett volna a hittan az iskolákban.
hanem az ezeréves államiságunkkal való folytonosságunkat jelentette."
– osztlatta el az esetleges félreértéseket Rétvári Bence.
Majd folytatta a felsorolást:
- a magyar történelemmel való folytonosságot,
- a keresztény kultúrával való folytonosságot,
- a keresztény etikával való folytonosságot jelentette az Alaptörvény ezen passzusa.
Az önazonosság és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben.
Egy alkotmányos védőpajzs volt azzal szemben, hogy Magyarországra tömegesen más kulturából származó embereket betelepítsenek.
A tiszás Alaptörvény-módosítás azért hibás és elfogadhatatlan, mert szakít Magyarország ezer éves történelmével, és egy rést üt azon a pajzson, amivel a migráció ellen védjük Magyarországot.