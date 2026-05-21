KDNP: Elfogadhatatlan a keresztény kultúra védelmének kitörlése az Alaptörvényből

A Tisza Párt szerdán benyújtotta az első Alkotmány-módosítási javaslatát. Magyar Péter korábban több alkalommal hangoztatta, hogy a keresztény-konzervatív értékek közel állnak hozzá, ehhez képest most kivetetné az Alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét.
Elfogadhatatlan a keresztény kultúra védelmének kitörlése az Alaptörvényből – közli Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Magyar Péter és a Tisza Párt javaslata nemcsak a hívő embereket, hanem minden magyart érint.

Magyar Péter magát keresztény jobboldalinak mondja, de közben a Tisza első Alkotmány-módosítási javaslata szerint kikerülne az Alaptörvényből a keresztény kultúra védelme (forrás: Facebook/Magyar Péter)

A választási kampányban már voltak aggasztó előjelek arra nézve, hogy Magyar Péter nem igazán tiszteli a keresztény hitéletet. Emlékezetes az a  2024-es putnoki eset, amikor egy teherautó platójáról kiabált trágárságokat a szentmisére igyekvő híveknek.

Magyar Péter miniszterelnök első keresztényellenes lépése

A kereszténydemokrata politikus arról beszélt a közösségi oldalán megoszott videóban, hogy a Tisza Párt első alkotmánymódosító javaslata kitörölné az Alaptörvényből a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmét.

A keresztény kultúra védelme eddig sem azt jelentette, hogy mindenkinek kötelező lett volna vasárnaponként szentmisére vagy istentiszteletre járni, vagy kötelező lett volna a hittan az iskolákban.

hanem az ezeréves államiságunkkal való folytonosságunkat jelentette."

– osztlatta el az esetleges félreértéseket Rétvári Bence. 

Majd folytatta a felsorolást:

  • a magyar történelemmel való folytonosságot,
  • a keresztény kultúrával való folytonosságot,
  • a keresztény etikával való folytonosságot jelentette az Alaptörvény ezen passzusa.

Az önazonosság és a keresztény kultúra védelme pedig együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben.

Egy alkotmányos védőpajzs volt azzal szemben, hogy Magyarországra tömegesen más kulturából származó embereket betelepítsenek.

A tiszás Alaptörvény-módosítás azért hibás és elfogadhatatlan, mert szakít Magyarország ezer éves történelmével, és egy rést üt azon a pajzson, amivel a migráció ellen védjük Magyarországot.

 

