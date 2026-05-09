Alig foglalta el székét, máris megfenyegette Magyar Péter Sulyok Tamást

Az Országgyűlés hivatalosan is miniszterelnöknek választotta Magyar Pétert, a választásokon győztes Tisza Párt kormányfőjelöltjét. A szavazást követően Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt. Beszéde elején elmondta, hogy hazaszeretettel fog dolgozni az év minden napján, hogy megfeleljen az olyan elődök példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre és Antall József. Az újdonsült kormányfő úgy véli, hogy érzi és érti a felelősségét. Majd azt vetítette előre, hogy nem uralkodni fog, hanem szolgálni.

Az új Országgyűlés alakuló ülése − Magyar Péter alig lett miniszterelnök, máris fenyegette a köztársasági elnököt

Magyar Péter azt mondta: az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissanak Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak, hogy kezdjük újra. Azonban újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül – mutatott rá. Ezért szembenézésre igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség, és ha ezek bármelyike hiányzik, „a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd” – fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet közlése szerint.

Az új miniszterelnök szerint az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai vesztették el a társadalom bizalmát, ezért Magyar Péter felszólította ezen intézmények vezetőit, hogy legyen bennük bátorság szembenézni a felelősségükkel és mondjanak le. Magyar Péter külön megnevezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt és ismét lemondásra szólította fel.

A Sulyok Tamás államfőnek célzott fenyegető üzenetek után Magyar Péter a megbékélés fontosságát próbálta hangsúlyozni.

Majd a beszédében áttért arra, hogy miniszterelnökként bocsánatot kér a magyar társadalom több csoportjától is. Úgy véli, hogy emberek milliót taszították félelembe, amit ígérete szerint a magyar állam többé nem tehet. A miniszterelnök ezután ismét a nemzet újraegyesítéséről beszélt, valamint arról, hogy ennek a munkáját el kell kezdeni.