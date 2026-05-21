Tekintélyes jogászok szedték szét a Tisza alkotmánymódosítási javaslatát

„Rövid leszek: ez a szövegezés sz*r” – így reagált közösségi oldalán Lattman Tamás jogász a Tisza-kormány első Alaptörvény-módosítási javaslatára. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szerdán benyújtott javaslat szerint Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Magyar Péterre az említett szakasz csak 2034-től lenne érvényes, feltéve, ha eljut odáig – írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter pártja által benyújtott első Alkotmány-módosítási javaslat rendkívül szakszerűtlen több alkotmányjogász szerint (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Lattman Tamás három pontban fogalmazta meg az aggályait:

Mi történik, ha a köztársasági elnök olyan személyt jelöl miniszterelnöknek, aki már kitöltött két mandátumot?

Mi történik, ha az Országgyűlés egy konstruktív bizalmatlanság indítvány keretében olyan személyt jelöl kormányfőnek, akinek már megvan a nyolc éve?

Mi történik, ha a hivatalban lévő éri el a nyolc évet?

Magyar Péter Orbánra szabta a javaslatot

Az alaptörvénymódosítási javaslatra Pokol Béla is reagált közösségi oldalán. Az egykori alkotmánybíró rámutatott, a szövegezésből egyértelmű: azért nyújtották be, hogy megakadályozzák Orbán Viktor visszatérését. Azonban szerinte ha a Fidesz esetleg ismét kétharmados parlamenti többséget szerezne, egy kis jogi kerülőúttal lehetőség nyílhatna a korlátozás feloldására.