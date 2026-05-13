Örülhetnek a „független” újságírók: Magyar Péter hálaposztokat osztogat a baloldali sajtónak

Magyar Péter hétfőn három új kormányszóvivőt jelentett be: Szondi Vandát és Magyar Évát az RTL Klubtól, valamint Köböl Anitát az ATV-től. Szondi Vanda évekig a csatorna baloldali propagandahíradójának riportere volt, Magyar Éva politikai riporterként dolgozott, Köböl Anita pedig az ATV-ben és a Spirit FM-en foglalkozott aktuálpolitikával. Ugyanígy a Partizánból sem maradt ki a hálapénz: Ruff Bálint, aki rendszeres szereplője volt a Vétó című műsornak és aktívan segítette Magyar Péter kampányát, most a Miniszterelnökség vezetője, azaz kancelláriaminiszter lett – számolt be a Magyar Nemzet.

Magyar Péter előlépteti a korábbi RTL-es sajtófőnökét is

Az RTL Clubtól érkezett Tárkányi Zsolt már tavaly júniusban a Tisza Párt sajtófőnöke lett, most pedig – miután egyéni képviselői mandátumot szerzett Debrecenben – Vitézy Dávid miniszter parlamenti államtitkára lesz a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban.

A hálapénz-kiosztás mellett érdemes lesz a következő hetekben figyelni Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a Kontroll médiumához kötődő szerződéseket is, hiszen a két testvér szakmai életútja több ponton is összefonódott korábban.