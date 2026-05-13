Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas a botrány Ukrajnában, ez a súlyos ügy Zelenszkijt is elpusztíthatja

Érdekes

Évekkel rövidítheti meg az életét ez a rossz szokás

Magyar Péter

Örülhetnek a „független” újságírók: Magyar Péter hálaposztokat osztogat a baloldali sajtónak

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormányváltás után Magyar Péter látványosan megkezdte a hálakártyák kiosztását azoknak a baloldali sajtótermékeknek, amelyek hónapokon át intenzíven segítették a kampányát. Ezzel Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt nem felejti el, ki állt mellette a választási harcban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterkormányszóvivőRTLATV

Magyar Péter hétfőn három új kormányszóvivőt jelentett be: Szondi Vandát és Magyar Évát az RTL Klubtól, valamint Köböl Anitát az ATV-től. Szondi Vanda évekig a csatorna baloldali propagandahíradójának riportere volt, Magyar Éva politikai riporterként dolgozott, Köböl Anita pedig az ATV-ben és a Spirit FM-en foglalkozott aktuálpolitikával. Ugyanígy a Partizánból sem maradt ki a hálapénz: Ruff Bálint, aki rendszeres szereplője volt a Vétó című műsornak és aktívan segítette Magyar Péter kampányát, most a Miniszterelnökség vezetője, azaz kancelláriaminiszter lett – számolt be a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és a korábban a Tisza szekerét toló kormányszóvivők (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter és a korábban a Tisza szekerét toló kormányszóvivők (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter előlépteti a korábbi RTL-es sajtófőnökét is

Az RTL Clubtól érkezett Tárkányi Zsolt már tavaly júniusban a Tisza Párt sajtófőnöke lett, most pedig – miután egyéni képviselői mandátumot szerzett Debrecenben – Vitézy Dávid miniszter parlamenti államtitkára lesz a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban.

A hálapénz-kiosztás mellett érdemes lesz a következő hetekben figyelni Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a Kontroll médiumához kötődő szerződéseket is, hiszen a két testvér szakmai életútja több ponton is összefonódott korábban. 

Az átigazolások egyértelműen bizonyítják, hogy a kampány során nyújtott szolgálatokért most politikai pozíciókkal fizet a Tisza Párt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!