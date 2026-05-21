Magyar Péter pártjának tényleg nincs alapítványa vagy titkolják?

Semmi nyoma annak, hogy a Tisza, mint parlamenti mandátummal rendelkező párt, pártalapítványt hozott volna létre. Tény, hogy a törvény nem írja elő, hogy minden parlamenti pártnak kötelező pártalapítvánnyal rendelkeznie, ezért önmagában az, hogy a Tisza Pártnak nincs ismert alapítványa, teljesen jogszerű, mégis precedensértékű, ha Magyar Péter nem teszi ezt meg, hiszen az elmúlt évtizedekben minden parlamenti frakcióval rendelkező pártnak volt pártalapítványa – írja a Mandiner.

Magyar Péter pártjáról nem tudni, hogy van-e pártalapítványa, így az átláthatósággal is gondok lehetnek (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter pártjának tényleg nincs alapítvány vagy titkolják?

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Mandinernek úgy nyilatkozott, hogy a parlamenti pártok pártalapítványaira elsősorban a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló párttörvény, valamint a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény vonatkozik. Majd hozzátette:

A szabályozásból az is következik, hogy „titkos” pártalapítvány jogszerűen nem működhet, erre szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak. Az alapítvány csak azonosítható személytől fogadhat el támogatást, az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, amennyiben a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja."

További részleteket a Mandiner honlapján olvashatja.