Rétvári Bence szerint Magyar Péter miniszterelnöki beszéde a nemzet egyesítése helyett csak a bosszúról szólt

Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy vélte, hogy a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és Magyar Péter miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde csalódást keltő volt és méltatlan egy miniszterelnöki beiktatáshoz. Rétvári Bence szerint ugyanis Magyra Péter beiktatási beszéde egyáltalán nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem a bosszúról.

A kereszténydemokrata politikus szerint az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget.

Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle"

- fogalmazott a KDNP frakcióvezetője, aki kitért arra is, hogy az újonnan beiktatott miniszterelnök az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is.

Ellensúlyokról beszélt, de közben a közjogi ellensúlyt adó személyek azonnali lemondását követelte. Úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része, olyan állításokkal támadta a leköszönő kormány teljesítményét, amiket már számtalanszor megcáfoltak”

- hangsúlyozta Rétvári Bence kiemelve, hogy a Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző tárgyalásokon mindenben kompromisszum készen segítette elő a kormány mielőbbi megalakulását. A házelnöki beszéd szerinte a nap ünnepélyességéhez illő volt, de a miniszterelnöki beszédből hiányzott az elegancia, a jövőkép és a mértékletesség.

- vélte a KDNP frakcióvezetője.