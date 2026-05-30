Magyar Péter hatalmasat kaszál a BL-döntővel – videó

Magyar Péter a brüsszeli tárgyalások után büszkén jelentette be, hogy több milliárd eurót fog hazahozni, azonban hamar kiderült, hogy ez ebben a formában nem igaz. A miniszterelnök ugyanis egy reformokat tartalmazó listát kapott Brüsszelben, az uniós forrásokat pedig csak a követelések teljesítése után kaphatja meg.

Történelmi győzelemről és uniós források felszabadításáról írt közösségi oldalán a miniszterelnök (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter csak a lényeget felejtette ki

A kormányfőtől megszokott kommunikáció szerint Magyar Péter történelmi sikerről és hazahozható eurómilliárdokról írt Facebook-oldalán. Az igazság azonban az, hogy ezeket az uniós forrásokat egyelőre Magyarország nem kaphatja meg; előbb teljesítenie kell Brüsszel követeléseit, többek között a migrációs paktumot is. A miniszterelnök erről azonban természetesen semmit nem közölt.