Ilyen az, amikor Magyar Péter felkészül: elszabadult a káosz Budapesten – videó

Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a Bajnokok Ligája döntőjére érkező tömegek biztosítására mintegy négyezer rendőr teljesít szolgálatot. Ennek ellenére egy péntek este készült videó szerint külföldi szurkolók egy csoportja megrongált egy parkoló autót Erzsébetvárosban. A felvételen az látható, hogy két szurkoló felmászik a jármű tetejére, majd azon ugrálva több helyen is behorpasztja a karosszériát. A videó tanúsága szerint a közelben rendőrök is tartózkodtak, akik a felvétel készítésekor nem avatkoztak közbe.

Magyar Péter mindenkit biztosított arról, hogy Budapest felkészült a BL-döntőre – mégis elszabadult a pokol (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter szerint a rendőrség felkészülten várta az eseményt

A történtek a helyi Tisza Sziget tagjai körében is felháborodást váltottak ki. Az Erzsébetvárosi Tisza Sziget közösségi oldalán azt írták, hogy bár örülnek a bajnoki hangulatnak, az ünneplésnek szerintük is vannak határai.

Bejegyzésükben arra is kitértek, hogy meglátásuk szerint jelentős különbség volt a futballszurkolók és a választási eredményeket ünneplők viselkedése között. A közösségi oldalon közzétett reakciójukban úgy fogalmaztak, hogy a kormánypárti szimpatizánsok ünneplése békésebb volt.