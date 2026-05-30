Ilyen az, amikor Magyar Péter felkészül: elszabadult a káosz Budapesten – videó

A Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolók közül többen randalíroztak Budapest belvárosában, egy parkoló autót is megrongáltak. Az eset azért is keltett figyelmet, mert Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a rendőrség felkészülten várja az eseményt.
Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a Bajnokok Ligája döntőjére érkező tömegek biztosítására mintegy négyezer rendőr teljesít szolgálatot. Ennek ellenére egy péntek este készült videó szerint külföldi szurkolók egy csoportja megrongált egy parkoló autót Erzsébetvárosban. A felvételen az látható, hogy két szurkoló felmászik a jármű tetejére, majd azon ugrálva több helyen is behorpasztja a karosszériát. A videó tanúsága szerint a közelben rendőrök is tartózkodtak, akik a felvétel készítésekor nem avatkoztak közbe.

Magyar Péter mindenkit biztosított arról, hogy Budapest felkészült a BL-döntőre – mégis elszabadult a pokol (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter szerint a rendőrség felkészülten várta az eseményt

A történtek a helyi Tisza Sziget tagjai körében is felháborodást váltottak ki. Az Erzsébetvárosi Tisza Sziget közösségi oldalán azt írták, hogy bár örülnek a bajnoki hangulatnak, az ünneplésnek szerintük is vannak határai.

Bejegyzésükben arra is kitértek, hogy meglátásuk szerint jelentős különbség volt a futballszurkolók és a választási eredményeket ünneplők viselkedése között. A közösségi oldalon közzétett reakciójukban úgy fogalmaztak, hogy a kormánypárti szimpatizánsok ünneplése békésebb volt.

 

 

