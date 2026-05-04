Magyar Péter első számú problémája: más is akkor szervez bulit, amikor ő

„Végül hány buli lesz ünnepelni a messiást?” – teszi fel a kérdést Bohár Dániel annak kapcsán, hogy Magyar Péter állítólag saját beiktatásának ünneplését is politikai presztízskérdéssé emelte.

A Megafon véleményvezére felidézi, 2010-ben Orbán Viktor megválasztása után azonnal a csődközeli állapotból próbálta kivezetni az országot.

A Tisza Párt elnökének első számú problémája láthatóan az lett, ki és hány rendezvényt szervezhet az ő miniszterelnöki beiktatása köré. Mint mondta, nehéz idők következtek, amelyek komoly döntéseket és felelős vezetést követeltek, hiszen az új kormány egy gazdaságilag és politikailag is meggyengült ország irányítását vette át. Ezzel szemben szerinte most egészen más kép rajzolódik ki: Magyar Péter első számú ügye az lett, hogy rajta kívül más ne szervezhessen ünnepséget a beiktatása köré.

Magyar Péter nem tűri, ha a szövetségesei bulit akarnak szervezni

A Megafon véleményvezére felhívta a figyelmet: Magyar Péter szombatra nagyszabású rendezvényt tervez beiktatása alkalmából, csakhogy Karácsony Gergely főpolgármester ugyanerre az alkalomra péntek estére szintén szervezett volna egy eseményt. Bohár szerint ez váltotta ki a Tisza elnökének felháborodását, aki a közösségi médiában kommentekben üzent Karácsony Gergelynek, kifogásolva, hogy a főpolgármester is saját rendezvénnyel készül ugyanarra a politikai pillanatra.

Bohár Dániel szerint Magyar Péter reakciója arról árulkodik, hogy a Tisza Párt elnöke nem tűri a politikai rivaldafényt maga mellett, még akkor sem, ha elvileg szövetséges politikai szereplőről van szó.

A kommentháború végül odáig vezetett, hogy Karácsony Gergely visszavonta a péntekre tervezett eseményt. A publicista ezt úgy értékelte: a történet jól mutatja, milyen politikai kultúra körvonalazódik Magyar Péter körül, ahol már az ünneplés megszervezése is kizárólagos hatalmi kérdéssé válik.