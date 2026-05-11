Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Noha a legtöbb külföldi lap elfogultan írt Magyar Péter szombati miniszterelnöki beiktatásáról, egy osztrák napilap nem hagyta szó nélkül a kormányfő Sulyok Tamás elleni támadását – hívta fel a figyelmet az Index. A Die Presse rámutatott, Magyar Péter „közvetlenül megtámadta az államfőt” a beszédében, „botrányt keltve ezzel”.

Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében Sulyok Tamást támadta (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a frissen beiktatott miniszterelnök május 9-én arról beszélt, az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai vesztették el a társadalom bizalmát, ezért felszólította ezen intézmények vezetőit, hogy legyen bennük bátorság szembenézni a felelősségükkel és mondjanak le, majd külön megnevezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt és ismét lemondásra szólította fel.

Gulyás Gergely is éles kritikát fogalmazott Magyar Péter beszédéről

A miniszterelnök szavaira reagálva Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter agresszívan és támadóan üzent Sulyok Tamásnak, ez pedig komoly kétségeket ébresztett benne.

Török Gábor pedig arról beszélt, szerinte példátlan pillanat volt ez a magyar politikában és ez a rész volt Magyar Péter miniszterelnöki beszédének legemlékezetesebb pillanata is egyben.

Noha Magyar Péter arról is beszélt a beavatást követően, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fog, az államfő elleni támadása felhatalmazást adott a híveinek, akik a Kossuth téren követelték Sulyok Tamástól, hogy távozzon. A tömeg „mondjon le” skandálásba kezdett, amikor Sulyok Tamás gratulált Magyar Péternek.