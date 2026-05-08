Brüsszelt is aggodalommal töltheti el Magyar Péter kétharmada

A Tisza-kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni, aminek Brüsszelben alaposan megkérik majd az árát – fogalmazott Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, rávilágítva Magyar Péter és az EU kapcsolatára, azt mondta, a „vétó” szó biztosan nem hagyhatja el a száját a kormányfőnek – írta a Mandiner pénteken.
Arra, hogy miről árulkodik az, hogy az első telefonhívások az Orbán-kormánnyal együttműködni nem tudó és nem is akaró politikai vezetőktől érkeztek, Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mandinernek úgy reagált:
az első reakciók mindig a legőszintébbek, így az, hogy a globalista erők képviselőitől zsebelhette be ezeket Magyar Péter, eléggé árulkodó."
Egyértelmű, hogy a Tisza választási szereplése kapcsán igazán
nagy elvárások a globalista oldal képviselői részéről voltak, mind Brüsszelben, mind Kijevben és a nyugati-európai fővárosokban,
hiszen számukra sokszor okozott nehézséget az, hogy Magyarország bizonyos ügyekben, mint például a háború támogatása vagy a szankciós politika, gyakran élt a vétó eszközével – írja a lap.
Magyar Péter fogott ember
Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja, hogy a Tisza túlnyerte magát a kétharmados többség megszerzésével.
„Ezt Brüsszelben is látják és aggodalommal tölti el őket.
Ezért sem számítok arra, hogy gyors és látványos pénzeső lesz a részükről, hiszen tudják, hogy az új kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni.
Ehelyett lassú adagolásra számítok majd, aminek alaposan megkérik majd az árát. Magyar Péter száját például a »vétó« szó sosem hagyhatja majd el"
– tette hozzá Dornfeld.
