Moszkva lehűtötte a nyugati reményeket, Putyinék válasza után Zelenszkij dührohamot kap

Megrázó hír érkezett: kómában fekszik a világhírű énekesnő

Brüsszelt is aggodalommal töltheti el Magyar Péter kétharmada

Az elemző nem számít arra, hogy látványos pénzeső hull Magyarországra a közeljövőben, inkább lassú adagolás lesz, aminek megkérik az árát. Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét a Mandiner kérdezte Magyar Péter és az EU újdonsült viszonyáról.
A Tisza-kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni, aminek Brüsszelben alaposan megkérik majd az árát – fogalmazott Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, rávilágítva Magyar Péter és az EU kapcsolatára, azt mondta, a „vétó” szó biztosan nem hagyhatja el a száját a kormányfőnek – írta a Mandiner pénteken.

Dronfeld László: Magyar Péter száját például a „vétó” szó sosem hagyhatja majd el
Fotó: Facebook/Dornfeld László

Arra, hogy miről árulkodik az, hogy az első telefonhívások az Orbán-kormánnyal együttműködni nem tudó és nem is akaró politikai vezetőktől érkeztek, Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mandinernek úgy reagált:

az első reakciók mindig a legőszintébbek, így az, hogy a globalista erők képviselőitől zsebelhette be ezeket Magyar Péter, eléggé árulkodó."

Magyar Péter bejelentést tett az EU-s pénzekről

Egyértelmű, hogy a Tisza választási szereplése kapcsán igazán

nagy elvárások a globalista oldal képviselői részéről voltak, mind Brüsszelben, mind Kijevben és a nyugati-európai fővárosokban,

hiszen számukra sokszor okozott nehézséget az, hogy Magyarország bizonyos ügyekben, mint például a háború támogatása vagy a szankciós politika, gyakran élt a vétó eszközével – írja a lap.

Magyar Péter fogott ember

Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja, hogy a Tisza túlnyerte magát a kétharmados többség megszerzésével.

„Ezt Brüsszelben is látják és aggodalommal tölti el őket.

Ezért sem számítok arra, hogy gyors és látványos pénzeső lesz a részükről, hiszen tudják, hogy az új kormányt leginkább az uniós pénzeken keresztül lehet majd megfogni.

Ehelyett lassú adagolásra számítok majd, aminek alaposan megkérik majd az árát. Magyar Péter száját például a »vétó« szó sosem hagyhatja majd el"

– tette hozzá Dornfeld.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

