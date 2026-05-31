Kiszivároghatnak Magyar Péter és Von der Leyen titkos paktumának részletei?

A Fidesz követeli, hogy a kormány azonnal hozza nyilvánosságra a Von der Leyen–Magyar Péter-paktumot annak titkos záradékaival együtt. A párt szerint Brüsszel lebuktatta Magyar Pétert, aki összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról – derül ki a Fidesz közleményéből, amelyet Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója jegyzett.

Mit ad fel és mit ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból Magyar Péter? (Fotó: AFP)

Mit ad fel és mit ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból Magyar Péter?

A kommüniké szerint a magyar kormányfő nem mondott igazat a pénz hazahozataláról, ráadásul a miniszterelnököt maguk az Európai Bizottság illetékesei tették helyre a brüsszeli, bennfentes Politico című lapban – számolt be a Magyar Nemzet.

Egyelőre nem ismert, hogy Brüsszel milyen politikai és jogi garanciákat kapott a hazánknak beígért 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért cserébe”

– emeli ki a Fidesz.

Kérdéseket vet fel az is, hogy miközben a bejelentett reformok többsége még csak terv szintjén létezik, és a szükséges törvényeket sem fogadták el, az Európai Bizottság máris milliárdok felszabadításáról döntött. A párt rámutat: Brüsszel világosan megmondta, hogy nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak.

A kérdés tehát az, hogy mit ad fel és mit ad át Magyar Péter Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból? A párt emlékeztet:

mindenki tudja, mit követel Brüsszel. El akarja törölni a rezsicsökkentést, a multik adóját, a családbarát adózást, az adócsökkentéseket, a védett árakat, az LMBTQ- és migránsmentességet, valamint az orosz–ukrán háború kapcsán a semlegesség feladására kényszerítené Magyarországot.

Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel tartott közös pénteki sajtótájékoztatón három fő területet emelt ki: a korrupció visszaszorítását és az uniós pénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzését szolgáló strukturális reformokat, a beruházásokat (energiaellátás, lakhatás, közlekedés, vállalkozások fejlesztése), valamint a kohéziós forrásokat. Az Európai Bizottság összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást szabadíthat fel Magyarország számára.