Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel! A mai napon bűntető feljelentést tettem a túlárazott szerződések ügyében – írta Budai Gyula, az Országgyűlés fideszes képviselője korábban Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a Dopemannek adott interjúban mutatott rá, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter is számtalan túlárazott szerződést kötött Balásy Gyulával. Az újdonsült miniszterelnök még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.
Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?
Balásy Gyula interjúja óta felrobbant a hazai közélet, mindenki a volt kommunikációs cégvezető által keltett hullámokat igyekszik meglovagolni. Például egy baloldali ügyvéd és politikus arról beszélt a Klubrádióban, hogy
a Balásy Gyula cégeivel szerződött állami vezetők nem érvelhetnek majd azzal, hogy parancsot teljesítettek. Mindez Magyar Péterre is igaz.