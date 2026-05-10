Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel! A mai napon bűntető feljelentést tettem a túlárazott szerződések ügyében – írta Budai Gyula, az Országgyűlés fideszes képviselője korábban Facebook-oldalán.

Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?

Orbán Viktor a Dopemannek adott interjúban mutatott rá, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter is számtalan túlárazott szerződést kötött Balásy Gyulával. Az újdonsült miniszterelnök még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.