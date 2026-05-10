Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Ezt látnia kell!

Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

Magyar Péter

Büntető feljelentést tettek Magyar Péter ellen

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Túlárazott szerződést írt alá Magyar Péter a kommunikációs cégvezetővel, Balásy Gyulával – írta Budai Gyula, a Fidesz parlamenti képviselője korábban. Erről Magyar Péter beszélt, aki még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterbudai gyuladiákhitel központbüntető feljelentés

Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel! A mai napon bűntető feljelentést tettem a túlárazott szerződések ügyében – írta Budai Gyula, az Országgyűlés fideszes képviselője korábban Facebook-oldalán.

Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?
Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?
Fotó: Facebook/Budai Gyula

Orbán Viktor a Dopemannek adott interjúban mutatott rá, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter is számtalan túlárazott szerződést kötött Balásy Gyulával. Az újdonsült miniszterelnök még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.

Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?

Balásy Gyula és Magyar Péter együtt mennek a bíróságra?

Balásy Gyula interjúja óta felrobbant a hazai közélet, mindenki a volt kommunikációs cégvezető által keltett hullámokat igyekszik meglovagolni. Például egy baloldali ügyvéd és politikus arról beszélt a Klubrádióban, hogy

a Balásy Gyula cégeivel szerződött állami vezetők nem érvelhetnek majd azzal, hogy parancsot teljesítettek. Mindez Magyar Péterre is igaz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!