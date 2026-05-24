Mit tesz Magyar Péter a világon egyedülálló magyar családtámogatási rendszerrel?

“Erős ország nincs erős családok nélkül” – indítja bejegyzését Zsigó Róbert, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a közösségi oldalán. A vasárnap megfogalmazott írásában azon aggodalmának ad hangot, hogy a magyar családok számára biztosított támogatási rendszer további sorsa nem tisztázott, mert az ezért felelős miniszter nem nyilatkozott róla egyértelműen, Magyar Péter kormányfő idejét és energiáját pedig teljesen leköti az uszítás és fenyegetőzés.

Felmerül a kérdés, hogy Magyar Péter és kormánya megőrzi-e a magyar családtámogatási rendszert, vagy lerombolja (forrás: Facebook/Zsigó Róbert)

Az elmúlt 16 év kormányzásának egyik legfontosabb területe a családok támogatása volt. Minden lehetséges eszközünkkel segítettük, hogy könnyebb legyen családot alapítani, gyermeket vállalni és gyermeket nevelni – írja le az előző kormányzat családpolitikai stratégiáját a Fidesz politikusa.

Mint megjegyzi, a programnak két különlegessége is volt:

egyrészt az életút egészében van támogatás, a házasságkötéstől, a gyermekek születésén át, a bölcsődei, óvodai, iskolai éveken keresztül egészen az otthonteremtésig,

másrészt a támogatásoknak egy jelentős részét nem oda adja az állam, hanem ott hagyja a családoknál különféle adókedvezmények formájában.

Majd hozzátette, hogy mára 30-nál is több támogatási forma áll a családok rendelkezésére, amelyek közül, a teljesség igénye nélkül sorolt fel néhányat:

A korábbi évek intézkedési közül kiemelkednek az szja-mentességek . Először a négy-vagy többgyermekes édesanyák, majd a három, a két gyermeket nevelők és a 30 év alatti édesanyák részesültek szja mentességben. 2025. július elsejétől a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj után sem kell jövedelemadót fizetni.

. Először a négy-vagy többgyermekes édesanyák, majd a három, a két gyermeket nevelők és a 30 év alatti édesanyák részesültek szja mentességben. 2025. július elsejétől a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj után sem kell jövedelemadót fizetni. 2011-től újra bevezették a gyermekek után járó adókedvezményt. Ezt 2014-ben kiterjesztették a járulékokra is, majd bevezették, hogy mindkét szülő igénybe veheti, ha ez szükséges. Tavaly két lépésben meg is duplázták az összegét.

Az elmúlt években több intézkedést is tettek a kisgyermekes édesanyák munkavállalásának könnyítéséért. Bevezették a GYED Extrát, megduplázták a bölcsődei férőhelyek számát, munkahelyeket teremtettek, melynek következtében a 26-64 év közötti nők foglalkoztatási rátája 59%-ról 77%-ra nőtt.

nőtt. A CSOK, CSOK PLUSZ, Falusi CSOK, Babaváró támogatás, a fix 3%-os hitel érdemi segítséget jelentett több százezer fiatalnak, családnak a biztonságos otthona megteremtéséhez.

Korábban bevezették a „Nők 40” programot, amely lehetővé teszi azt, hogy a hölgyek 40 év szolgálati idő után nyugdíjba mehetnek. Ez abban is segít, hogy a nagymamák részt vehessenek az unokájuk nevelésében. Eddig 422 ezer nő mehetett nyugdíjba ennek köszönhetően.

Soha ennyi gyermek nem részesült még ingyenes tankönyvben, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben.

A kezdetek óta több mint 1,5 millióan vettek részt Erzsébet táborban. Ez a rendkívül kedvező táborozási forma nagy segítséget jelentett a családoknak.

Magyar Péter kormánya még nem szánt időt a magyar családokra

Zsigó Róbert bejegyzésében hangot ad annak az aggodalmának is, hogy bár próbálta megtudni Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztertől a jelölti meghallgatásán, hogy az új kormánynak mik a tervei a családtámogatási rendszerrel, de csak elkerülő válaszokat kapott tőle.