Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sokkoló

Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

Magyar Péter

Megtudtuk Magyar Péter titkos tervét – ez állhat a személyes hadjárata hátterében

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Századvég politikai elemzési igazgatóját a Tisza Párt által benyújtott alaptörvény-módosító javaslattal kapcsolatban kérdezte a Magyar Nemzet, amelynek része az is, hogy „nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. De kiderül a cikkből az is, mi állhat a háttérben, miért bontaná le a jogállamot Magyar Péter?
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétertisza pártmagyarországorbán viktorSándor-palotaminiszterelnökalkotmánymódosítás

A Tisza Párt, mondhatni Magyar Péter alkotmányos szinten korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát, egy ember maximum csak nyolc évig tölthetné be a pozíciót. Bár a tiszás alaptörvény-módosító javaslat ezen része láthatóan Orbán Viktor ellen szól, Kiszelly Zoltán azonban elmondta, hogy még a törvény elfogadása esetén is van arra lehetőség, hogy újra Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke a jövőben – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Magyar Péter a Sándor-palotába vágyhat, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója
Kiszelly Zoltán: Magyar Péter a Sándor-palotába vágyhat
Fotó: MTI

A lap hozzáteszi, a Tisza Párt ezzel a lépéssel a protesthangulatot akarja fenntartani, továbbra is aktivizálni a NER ellen szavazókat. Az elemző az interjúban elmondta: Ezt szolgálta a karmelita és a minisztériumok bejárása is,

most pedig ezt szolgálja a „Lex Orbán” is.

Radnai beismerte: Orbán Viktorról szól a Tisza alkotmánymódosítása

Nem demokratikus jogállamokra jellemző Magyar Péter lépése

Nyilván a visszamenőleges jogalkotás az nem bevett, egy demokráciában nem szokásos lépés, az elemzési igazgató felvetette a kérdést,

hogyan terjeszthetnek be jogászként olyan törvényt, ami visszamenőleges hatályú, ráadásul 36 évre visszamenőleg, jogászként ezeket a jogelveket mennyire tisztelheti Magyar Péter?

Ezzel nem nyugatra mozdul a Tisza, tette hozzá, sokkal inkább a keleti egzotikus országokban bevett ilyen rendszer, azonban nem is feltétlenül ez a célja Magyar Péternek, sokkal inkább a saját pozíciójának a bebetonozása.

Magyar Péter a Sándor-palotába vágyhat

Az elemző kifejtette, a miniszterelnöki ciklusok korlátozását követően Magyar Péter célja az lehet, hogy teljesített nyolcéves miniszterelnökségét követően, mint köztársasági elnök kapjon újra hatalmat, valószínűleg egy átalakított, megerősített államfői szereppel.

Tehát nemcsak arról van szó, hogy Magyar Péter jogilag el akarja vágni Orbán Viktort a hatalomba való visszatéréstől, de a választási rendszerrel is még be akarja betonozni ezt az új rezsimet, amit ő most kialakít”

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán. Hozzátette, szerinte hamar, akár

egy éven belül elfogadhatják az új választási rendszert és hozzá a politikai intézményrendszer kialakítását.

Orbán Viktor lehet még miniszterelnök

Ha ez az alkotmánymódosítás életbe lép, Orbán Viktor még akkor is lehet miniszterelnök,

de ehhez a Fidesznek kétharmados felhatalmazás kell, esetleg más pártokkal összefogva, és így megváltoztathatják ezt a törvényt, mielőtt megválasztják a miniszterelnököt

– hívta fel a figyelmet Kiszelly.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!