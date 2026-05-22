Megtudtuk Magyar Péter titkos tervét – ez állhat a személyes hadjárata hátterében

Nem demokratikus jogállamokra jellemző Magyar Péter lépése

Nyilván a visszamenőleges jogalkotás az nem bevett, egy demokráciában nem szokásos lépés, az elemzési igazgató felvetette a kérdést,

hogyan terjeszthetnek be jogászként olyan törvényt, ami visszamenőleges hatályú, ráadásul 36 évre visszamenőleg, jogászként ezeket a jogelveket mennyire tisztelheti Magyar Péter?

Ezzel nem nyugatra mozdul a Tisza, tette hozzá, sokkal inkább a keleti egzotikus országokban bevett ilyen rendszer, azonban nem is feltétlenül ez a célja Magyar Péternek, sokkal inkább a saját pozíciójának a bebetonozása.

Magyar Péter a Sándor-palotába vágyhat

Az elemző kifejtette, a miniszterelnöki ciklusok korlátozását követően Magyar Péter célja az lehet, hogy teljesített nyolcéves miniszterelnökségét követően, mint köztársasági elnök kapjon újra hatalmat, valószínűleg egy átalakított, megerősített államfői szereppel.

Tehát nemcsak arról van szó, hogy Magyar Péter jogilag el akarja vágni Orbán Viktort a hatalomba való visszatéréstől, de a választási rendszerrel is még be akarja betonozni ezt az új rezsimet, amit ő most kialakít”

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán. Hozzátette, szerinte hamar, akár

egy éven belül elfogadhatják az új választási rendszert és hozzá a politikai intézményrendszer kialakítását.

Orbán Viktor lehet még miniszterelnök

Ha ez az alkotmánymódosítás életbe lép, Orbán Viktor még akkor is lehet miniszterelnök,

de ehhez a Fidesznek kétharmados felhatalmazás kell, esetleg más pártokkal összefogva, és így megváltoztathatják ezt a törvényt, mielőtt megválasztják a miniszterelnököt

– hívta fel a figyelmet Kiszelly.