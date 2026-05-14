Botrányosra sikeredett az átadás-átvétel, Magyar Péterék nem vigyáztak a dokumentumokra

„Bréking: a Tisza nyilvánosságra hozza a kormányzati iratokat, egy részük az utcán, egy bedeszkázott kirakataljzatban megtekinthetőek!” – írta Facebook-videója fölé Panyi Miklós, a Fidesz képviselője, aki szerint botrányos módon kezeli az új kormány az átadás-átvétel során keletkezett dokumentumokat.

A politikus úgy fogalmazott: miközben a Tisza Párt folyamatosan szakmaiságról, felelősségről és átláthatóságról beszél, addig a gyakorlatban az történt, hogy a kormányzati átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy része az utcán, a földön landolt. 

Panyi Miklós szerint ez éles ellentmondásban áll azzal a képpel, amelyet Magyar Péterék saját magukról kialakítani próbálnak.

A képviselő szerint a Tisza kommunikációjában továbbra is a jobboldal támadása dominál, miközben a tényleges kormányzati munka során már láthatóvá válnak a működési problémák. Gúnyosan megjegyezte: kérdés, hogy az új kabinet a „kutyapiszkos iratokból” kívánja-e megindítani az átfogó vizsgálatokat és átvilágításokat.

 

Fokozatosan lehull a lepel a Tisza Párt működéséről

Panyi Miklós szerint az elmúlt egy hónapban még egyetlen törvényjavaslatot sem nyújtott be az új kormányoldal, miközben az első rendeletekben máris számos hibát lehetett találni. 

Úgy látja, fokozatosan lehull a lepel a Tisza Párt működéséről, amelyet szerinte nem professzionalizmus, hanem „látványpékség, botránypolitizálás és hergelés” jellemez.

A fideszes politikus arról is beszélt: a kormányzás jóval összetettebb feladat annál, mint amit a közösségi médiás videók és politikai üzengetések sugallnak. Állítása szerint a szakmai egyeztetéseken már most érzékelhető, hogy az új miniszterek szembesülnek a kormányzati munka valós nehézségeivel.

 

 

