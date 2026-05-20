Tusk keményen irányba rakta a megszeppent Magyar Pétert – videón a szánalmas jelenet

A Magyar Péter jelenleg külföldi úton tartózkodik, és ennek részeként találkozott Donald Tusk lengyel kormányfővel is. A Tusk kormányfővel való találkozás azonban kellemetlen fordulatot vett. A találkozóról készült videón nemcsak a hivatalos katonai díszfogadtatás látható, hanem olyan pillanatok is, amikor Tusk láthatóan megragadja, majd eligazítja a teszetoszán billegő, rossz irányba forduló miniszterelnököt.

A felvételen az egyik ilyen jelenet 0:26-nál, a másik kínos rész pedig 3:58-nál látható, amikor a lengyel kormányfő megragadja Magyart és irányba állítja, a teljesen másik irányba forduló miniszterelnököt. A találkozó a magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útjának része, amely során több lengyel és osztrák vezetővel is egyeztet.