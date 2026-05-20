Orbán Viktor oktatta Donald Tusknak, hogyan állítsa irányba az utódját, Magyar Pétert – videó 

Miközben Orbán Viktor határozottan, államférfiként képviselte Magyarország érdekeit, és nem engedte, hogy kívülről diktáljanak neki, addig Magyar Péter teljesen elveszettnek tűnik a nemzetközi politikában.

Magyar Péter (b) első hivatalos külföldi útján teljesen elveszettnek tűnt Donald Tusk lengyel kormányfő mellett (Forrás:YouTube)

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter a miniszterelnökké választását követő első hivatalos külföldi útjára Lengyelországba utazott, ahol Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Nawrocki köztársasági elnökkel is találkozott. A nemzetközi protokollban még járatlan Magyar Péter azonban az őt szállító állami autóból kiszállva úgy összezavarodott, hogy Tusknak kellett irányba állítania.

A nemzetközi politikában is jártas Orbán Viktor ehhez képest korábban többször úgy megmondta a véleményét, hogy az európai állam- és kormányfők, köztük Donald Tusk is csak pislogni tudott. Később pedig, amikor a Tusk a békéről kérdezte Orbán Viktort, Magyarország korábbi miniszterelnöke Twitteren (X) is helyretette a baloldali lengyel miniszterelnököt.