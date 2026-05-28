Hiába az egypártrendszer elképzelése, Magyar Péternek nem fog sikerülni

A Rákosi-korszakot idéző megnyilvánulások büntetőjogi kategóriába esnek. Magyar Péter és szimpatizánsai éppen azon dolgoznak, hogy egypártrendszert építsenek ki, az ellenzék demoralizálása és a közszolgák fenyegetése is ebbe az irányba mutat.
Szakértők azt elemezték, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt miért folytatja a választási győzelme utáni időszakban is a társadalmi polarizációt, a Fidesz-szimpatizánsok elleni uszítást, ahelyett, hogy a parlamenti többség birtokában a kormányzati program megvalósítására és a társadalmi béke helyreállítására összpontosítana – írta a Tűzfalcsoport csütörtökön.

Magyar Péter az Országgyűlést is a demoralizálásra használja
A lap rámutatott, hogy szakértőik szerint ez nem véletlen:

  • a stratégia mögött a politikai ellenfél szavazóbázisának demoralizálása,
  • hosszú távú marginalizálása áll,
  • ami egy, de facto egypártrendszer felé mutathat.

Hangsúlyozzák,

ez ellentétes az Alaptörvény elveivel, valamint az európai demokratikus normákkal.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy három olyan demokratikus normát is áthágnának ezzel Magyar Péter és szimpatizánsai, ami akár a büntetőjogi felelősséget is felveti. Az egyik ilyen, az erőszakra uszítás és a gyűlöletkeltés, amellyel kapcsolatban megjegyzik:

a Rákosi-korszak hangulatát idézik a megnyilvánulásaikban gyakran előforduló „sortűz”, „akasztófa” jelzők és a Fidesz-szavazók megfélemlítése, amely nem pusztán politikai retorika.

Ezzel kapcsolatban megjegyzik, a Btk. szerint, aki nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjai ellen erőszakra vagy gyűlöletre uszít,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nemzetközi garanciák védik a közszolgákat, még Magyar Péterrel szemben is

Magyar Péter ígéretei a közszolgák jogszerű végkielégítésének megtagadásáról is aggályosak jogilag, a Munkaügyi Nemzetközi Szervezet (ILO) konvenciói is védik a közalkalmazottak vagyonvédelmi jogosultságait politikai változások idején.

Közjogi tisztségviselők mandátumának védelme

A közjogi tisztségviselők (például a köztársasági elnök) fenyegetése és mandátumuk megszakítására irányuló nyomás csak akkor jogszerű, ha az Alaptörvényben foglalt eljárást követi.

Magyar Péter a boldog tudatlanság állapotában fenyeget és azt szajkózza, hogy az államfő nem konszenzusos jelölt, holott az.

A lap felhívja a figyelmet, hogy

a nyolc közjogi méltóságnak nem szabad önszántából lemondania,

vállalniuk kell a jogi harcot hazai (AB) és nemzetközi fórumokon (EJEB, Velencei Bizottság), ugyanis a demokrácia védelme megköveteli, hogy a jog eszközeit mindenkivel szemben következetesen alkalmazzuk – akár többség, akár kisebbség részéről lép fel túlkapás.

 

