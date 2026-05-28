Hiába az egypártrendszer elképzelése, Magyar Péternek nem fog sikerülni

Szakértők azt elemezték, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt miért folytatja a választási győzelme utáni időszakban is a társadalmi polarizációt, a Fidesz-szimpatizánsok elleni uszítást, ahelyett, hogy a parlamenti többség birtokában a kormányzati program megvalósítására és a társadalmi béke helyreállítására összpontosítana – írta a Tűzfalcsoport csütörtökön.
A lap rámutatott, hogy szakértőik szerint ez nem véletlen:
- a stratégia mögött a politikai ellenfél szavazóbázisának demoralizálása,
- hosszú távú marginalizálása áll,
- ami egy, de facto egypártrendszer felé mutathat.
Hangsúlyozzák,
ez ellentétes az Alaptörvény elveivel, valamint az európai demokratikus normákkal.
A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy három olyan demokratikus normát is áthágnának ezzel Magyar Péter és szimpatizánsai, ami akár a büntetőjogi felelősséget is felveti. Az egyik ilyen, az erőszakra uszítás és a gyűlöletkeltés, amellyel kapcsolatban megjegyzik:
a Rákosi-korszak hangulatát idézik a megnyilvánulásaikban gyakran előforduló „sortűz”, „akasztófa” jelzők és a Fidesz-szavazók megfélemlítése, amely nem pusztán politikai retorika.
Ezzel kapcsolatban megjegyzik, a Btk. szerint, aki nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjai ellen erőszakra vagy gyűlöletre uszít,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Nemzetközi garanciák védik a közszolgákat, még Magyar Péterrel szemben is
Magyar Péter ígéretei a közszolgák jogszerű végkielégítésének megtagadásáról is aggályosak jogilag, a Munkaügyi Nemzetközi Szervezet (ILO) konvenciói is védik a közalkalmazottak vagyonvédelmi jogosultságait politikai változások idején.
Közjogi tisztségviselők mandátumának védelme
A közjogi tisztségviselők (például a köztársasági elnök) fenyegetése és mandátumuk megszakítására irányuló nyomás csak akkor jogszerű, ha az Alaptörvényben foglalt eljárást követi.
Magyar Péter a boldog tudatlanság állapotában fenyeget és azt szajkózza, hogy az államfő nem konszenzusos jelölt, holott az.
A lap felhívja a figyelmet, hogy
a nyolc közjogi méltóságnak nem szabad önszántából lemondania,
vállalniuk kell a jogi harcot hazai (AB) és nemzetközi fórumokon (EJEB, Velencei Bizottság), ugyanis a demokrácia védelme megköveteli, hogy a jog eszközeit mindenkivel szemben következetesen alkalmazzuk – akár többség, akár kisebbség részéről lép fel túlkapás.