Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Wáberer György az ATV-ben arról beszélt: másfél éve összesen több mint százmillió forinttal támogatta a Tisza Pártot – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter elismerte, Wáberer György százmillióval támogatta a Tiszát

A politikus azt írta, tudomása szerint a vállalkozó a választások előtt öt nappal utalt pénzt a pártnak, öt részletben, összesen százmillió forintot. Hozzátette: korábban nem érkezett támogatás Wáberertől.

Az összeget hétfőn visszautaljuk Wáberer Györgynek

– írta Magyar Péter.

A Tisza elnöke azt is közölte, hogy a jövőben minden olyan támogatást visszafizetnek, amelyért cserébe jogilag vagy erkölcsileg kifogásolható kérés érkezik, vagy ha azt látják, hogy a támogató valamilyen előnyhöz akar jutni.

Magyar Péter szerint a párt a törvényes határidőn belül elszámol minden beérkezett támogatással, és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti összeget adományozók nevét is.