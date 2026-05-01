Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen!

Magyar Péter

Magyar Péter elismerte, Wáberer György százmillióval támogatta a Tiszát

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter közölte, hogy Wáberer György a választás előtt öt nappal százmillió forintot utalt a Tisza Párt számlájára. A pártelnök szerint az összeget hétfőn visszafizetik, és a jövőben minden nagyobb támogatással elszámolnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy Wáberer György az ATV-ben arról beszélt: másfél éve összesen több mint százmillió forinttal támogatta a Tisza Pártot – írta meg a Magyar Nemzet.

Fotó: MTI/Vajda János

A politikus azt írta, tudomása szerint a vállalkozó a választások előtt öt nappal utalt pénzt a pártnak, öt részletben, összesen százmillió forintot. Hozzátette: korábban nem érkezett támogatás Wáberertől.

Az összeget hétfőn visszautaljuk Wáberer Györgynek

– írta Magyar Péter.

A Tisza elnöke azt is közölte, hogy a jövőben minden olyan támogatást visszafizetnek, amelyért cserébe jogilag vagy erkölcsileg kifogásolható kérés érkezik, vagy ha azt látják, hogy a támogató valamilyen előnyhöz akar jutni.

Magyar Péter szerint a párt a törvényes határidőn belül elszámol minden beérkezett támogatással, és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti összeget adományozók nevét is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!