Magyar Péter elmozdította a helyéről Kapitány Istvánt

A beszédes jelenségre Szűcs Gábor hívta fel a figyelmet. A képviselő szerint Magyar Péter ismét magára irányította a figyelmet az Országgyűlésben, és folyamatosan reagált Gulyás Gergely felszólalásaira, sőt olyan esetekben is kommentálta az elhangzottakat, amikor nem ő volt a felszólaló.

Magyar Péter érdemi lépések helyett továbbra is az ellenzékkel van elfoglalva

A kormányfő a parlamenti ülésen nem a saját kijelölt helyén foglalt helyet, hanem Gulyás Gergely elé ült át, ami eredetileg Kapitány István helye volt. Szűcs Gábor úgy fogalmazott:

ezzel a lépéssel a politikus célja az, hogy közvetlenül reagálhasson a frakcióvezető felszólalásaira, figyelmen kívül hagyva a házszabályi kereteket.

A képviselő bejegyzése szerint Magyar Péter viselkedése ismét azt mutatja, hogy folyamatosan a saját szereplésére irányítja a parlamenti figyelmet.