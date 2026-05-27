Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

Magyar Péter

Magyar Péter elmozdította a helyéről Kapitány Istvánt

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kormányzás és érdemi munka helyett a miniszterelnök Gulyás Gergelyt vette célba. Magyar Péter a házszabályt figyelmen kívül hagyva változtatott az ülésrenden; így biztosítva azt, hogy testközelből kommentálhassa a frakcióvezető megszólalásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterKapitány IstvánGulyás Gergely

A beszédes jelenségre Szűcs Gábor hívta fel a figyelmet. A képviselő szerint Magyar Péter ismét magára irányította a figyelmet az Országgyűlésben, és folyamatosan reagált Gulyás Gergely felszólalásaira, sőt olyan esetekben is kommentálta az elhangzottakat, amikor nem ő volt a felszólaló. 

Magyar Péter érdemi viták helyett továbbra is az ellenzékkel van elfoglalva (Fotó: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter érdemi viták helyett továbbra is az ellenzékkel van elfoglalva (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter érdemi lépések helyett továbbra is az ellenzékkel van elfoglalva 

A kormányfő a parlamenti ülésen nem a saját kijelölt helyén foglalt helyet, hanem Gulyás Gergely elé ült át, ami eredetileg Kapitány István helye volt. Szűcs Gábor úgy fogalmazott: 

ezzel a lépéssel a politikus célja az, hogy közvetlenül reagálhasson a frakcióvezető felszólalásaira, figyelmen kívül hagyva a házszabályi kereteket.

A képviselő bejegyzése szerint Magyar Péter viselkedése ismét azt mutatja, hogy folyamatosan a saját szereplésére irányítja a parlamenti figyelmet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!