Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

Magyar Péter

Magyar Péter szerint az elszámoltatás „kommunista tempó”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt választási ígéretei között az elszámoltatás szerepelt az első helyen. Magyar Péter is folyamatosan erről beszélt a kampány során, így különösen meglepő az a felvétel, amelyen őszintén beszél a témáról, de a véleménye nincs összhangban az ígéreteivel.
A leendő miniszterelnök legfőbb ígérete a politikai rendszerváltás és az előző kormányzat elszámoltatása. A Tűzfalcsoport viszont talált egy felvételt, amelyen Magyar Péter őszintén beszél a témáról. Amit mond, az közelről sincs összhangban a kampányígéreteivel.

Magyar Péter
Magyar Péter őszintén beszélt a politikai elszámoltatásról, amely szerinte kommunista tempó (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Mi Magyar Péter őszinte véleménye a politikai elszámoltatásról?

A Tűzfalcsoport által bemutatott felvételen a leendő miniszterelnök arról beszél, hogy soha nem volt valódi szándék az elszámoltatásra. 

Én ezt a szót egyébként tényleg kerülöm, főleg azért, mert jogász vagyok, és tudom, hogy egy politikus nem számoltathat el egy másik politikust, tehát az nem úgy működik."

– fogalmazott Magyar Péter.

Majd hozzátette:

Azt a kommunisták csinálták meg egy-két ilyen diktatúrában, hogy akkor az előző vezetést lefejezték..."

A választáson győztes pártvezető őszinte szavai nyomán felmerül a kérdés, hogy eszerint ő sem akar senkit igazán elszámoltatni, vagy arról van szó, hogy a kommunista eszközöket szeretné alkalmazni.

 

