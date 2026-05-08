Magyar Péter szerint az elszámoltatás „kommunista tempó”

A leendő miniszterelnök legfőbb ígérete a politikai rendszerváltás és az előző kormányzat elszámoltatása. A Tűzfalcsoport viszont talált egy felvételt, amelyen Magyar Péter őszintén beszél a témáról. Amit mond, az közelről sincs összhangban a kampányígéreteivel.
Mi Magyar Péter őszinte véleménye a politikai elszámoltatásról?
A Tűzfalcsoport által bemutatott felvételen a leendő miniszterelnök arról beszél, hogy soha nem volt valódi szándék az elszámoltatásra.
Én ezt a szót egyébként tényleg kerülöm, főleg azért, mert jogász vagyok, és tudom, hogy egy politikus nem számoltathat el egy másik politikust, tehát az nem úgy működik."
– fogalmazott Magyar Péter.
Majd hozzátette:
Azt a kommunisták csinálták meg egy-két ilyen diktatúrában, hogy akkor az előző vezetést lefejezték..."
A választáson győztes pártvezető őszinte szavai nyomán felmerül a kérdés, hogy eszerint ő sem akar senkit igazán elszámoltatni, vagy arról van szó, hogy a kommunista eszközöket szeretné alkalmazni.