Magyar Péter felesküdött az Alaptörvényre, majd rögtön megsértette

A választások óta eltelt hetekben Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az új kormányfő a beiktatási beszédében is hosszan sértegette az államfőt, miközben éppen arra az Alaptörvényre esküdött fel, ami kimondja a köztársasági elnök sérthetetlenségét – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter szombaton felesküdött az Alaptörvényre, majd rögtön megsértette (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az új miniszterelnök felesküdött az Alaptörvényre, hogy soha nem sérti meg, és a következő percekben a nyitóbeszédében hosszasan politikai vádakkal sértegette a Ház díszpáholyában jelen lévő köztársasági elnököt, noha az Alaptörvény 12. cikke a személyét sérthetetlennek deklarálja – írta Pokol Béla a közösségi oldalán.

Kétséges Magyar Péter hatalmi ágak megosztásának elvéhez fűződő viszonya

A jogtudós már többször is véleményt nyilvánított annak kapcsán, hogy Magyar Péter a választás óta a közjogi méltóságokat, köztük az államfőt fenyegette. Korábban megjegyezte, hogy ez a gyakorlat a jövőben is folytatódhat, ami

felveti a hatalmi ágak megosztásának elvének sérelmét.

Az egykori alkotmánybíró arra is felhívta a figyelmet, hogy az államfőt a kormányfő vagy választás után mint leendő kormányfőjelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével, de ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent. A szakértő szerint