Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Ezt tudnia kell!

Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

Magyar Péter

Magyar Péter kiosztotta a feladatokat, vétójogot is adott négy miniszterének

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Közlönyben való megjelenéssel május 14-től hatályba lépett a miniszterelnök és minisztereinek feladatairól és hatásköreiről szóló rendelet. Magyar Péter átalakította a minisztériumok rendszerét, amely 16 tárcából áll, négy miniszter pedig vétójogot kapott a kormányban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterfeladatkörhatáskörminiszterTisza-kormány

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet, a Magyar Közlöny részletezi a miniszterek, valamint a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat- és hatásköreit. Magyar Péter négy miniszterét vétójoggal ruházta fel – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Magyar Péter a kormány élén, négy miniszterének is vétójogot adott, Budapest, 2026. május 12.A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház főlépcsőjén 2026. május 12-én. Elöl Kármán András pénzügyminiszter, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, a második sorban Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter, a harmadik sorban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a hátsó sorban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b-j).MTI/Illyés Tibor
Magyar Péter kormányfő és a Tisza-kormány miniszterei a Parlamentben (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

A lap a kormánytagok hatásköreit és feladatait 58 oldalon szabályozó rendeletből idéz.

Magyar Péter miniszterelnök képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, az általános politikát is meghatározza. Koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket, kizárólag ő jogosult előterjesztést benyújtani a most megjelent rendelet módosítására.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter széles jogköröket kapott. Ő felel többek között az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez kerül a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az erdőgazdálkodás.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez tartozik – a közlekedés és az állami beruházások mellett – a lakáspolitika, az útdíjfizetés, valamint az építésügyi szabályozás is.

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozik a bel- és külgazdaság, az energiapolitika, a fogyasztóvédelem, a gazdaságfejlesztés, a belföldi kereskedelem és a nemzeti közműszolgáltatások, de irányítja a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos döntéseket is.

Kármán András pénzügyminiszterhez kerül az adó- és nyugdíjpolitika, de ő felel az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakáscélú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért is.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter keze alá kerül a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés felügyelete,

Orbán Anita külügyminiszter a külpolitikai feladatok mellett a külföldi magyar kulturális intézetekért, a polgári hírszerzés irányításáért, az üldözött keresztények megsegítéséért felel.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter alá tartozik az uniós források felhasználása az önkormányzatok tekintetében.

Magyar Péter vétójoggal ruházott fel négy minisztert

Ezeken túlmenően fontos változást jelent, hogy a miniszterelnök négy miniszterének vétójogot is adott. Ezzel a felhatalmazással 

az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet.

A miniszterelnök ezek mellett bármely állami vezetőt jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!