Magyar Péter kiosztotta a feladatokat, vétójogot is adott négy miniszterének

Megjelent a kormánytagok feladat- és hatásköreit tartalmazó rendelet, a Magyar Közlöny részletezi a miniszterek, valamint a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat- és hatásköreit. Magyar Péter négy miniszterét vétójoggal ruházta fel – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Magyar Péter kormányfő és a Tisza-kormány miniszterei a Parlamentben (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

A lap a kormánytagok hatásköreit és feladatait 58 oldalon szabályozó rendeletből idéz.

Magyar Péter miniszterelnök képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, az általános politikát is meghatározza. Koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket, kizárólag ő jogosult előterjesztést benyújtani a most megjelent rendelet módosítására.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter széles jogköröket kapott. Ő felel többek között az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez kerül a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az erdőgazdálkodás.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez tartozik – a közlekedés és az állami beruházások mellett – a lakáspolitika, az útdíjfizetés, valamint az építésügyi szabályozás is.

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter hatáskörébe tartozik a bel- és külgazdaság, az energiapolitika, a fogyasztóvédelem, a gazdaságfejlesztés, a belföldi kereskedelem és a nemzeti közműszolgáltatások, de irányítja a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos döntéseket is.

Kármán András pénzügyminiszterhez kerül az adó- és nyugdíjpolitika, de ő felel az állami vagyon felügyeletéért, a közbeszerzésekért, a lakáscélú állami támogatásokért és a szerencsejáték szabályozásáért is.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter keze alá kerül a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttképzés felügyelete,

Orbán Anita külügyminiszter a külpolitikai feladatok mellett a külföldi magyar kulturális intézetekért, a polgári hírszerzés irányításáért, az üldözött keresztények megsegítéséért felel.