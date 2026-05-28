Megjöttek a brüsszeli hírek – ennek Magyar Péter nem fog örülni

Bár kétségtelen, hogy Magyarország új miniszterelnöke pénteken találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a lap szerint „a színfalak mögötti feszült diplomáciai egyeztetések és az üzengetések azonban arra utalnak, hogy [a két politikus] korántsem számíthat zökkenőmentes találkozóra” – számol be róla a Mandiner.

Magyar Péter előre ivott a medve bőrére

Korán volt ennyire magabiztos Magyar Péter

Miközben Magyar Péter arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy úton van már Brüsszelbe,

az egész kormány azon dolgozik, hogy holnapig sikerüljön megkötni a megállapodást az Európai Bizottság elnökével sok ezer milliárd forint uniós forrás hazahozataláról”

, addig a Euractiv egy magas rangú tisztviselőre hivatkozva azt írja,

Nem valószínű, hogy megkapják azt a 10 milliárd eurót, amire számítanak” – hozzátéve „korai még új korszakról és Brüsszel, valamint Budapest közeledéséről beszélni.”

A brüsszeli portál megjegyzi,

A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól, és már egy közös nyilatkozat elfogadása is nehézségekbe ütközik.”

A portál beszámolt arról, hogy Magyarnak és a Tisza Párt választási kampányának központi eleme volt a befagyasztott uniós források felszabadítása.

A magyar miniszterelnök korábban magabiztosan nyilatkozott: azt mondta, politikai megállapodásra számít a Bizottsággal a források felszabadításáról. Hozzátette, hogy a tárgyalások nemcsak a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási pénz azonnali lehívásáról szólnak, hanem további 7 milliárd euró vissza nem térítendő kohéziós forrásról is”

– írták, azonban megjegyezték, a derűlátó kép jelentősen megváltozott.

Mindkét oldalon zavar mutatkozott, ami arra utalt, hogy a tárgyalások korántsem zárultak le.”

Von der Leyen nem is nagyon akart találkozni

A hírlevélben az is olvasható, hogy

miközben Mark Rutte NATO-főtitkár hivatala gyorsan megerősítette Magyar külön találkozóját, a Bizottság napokig nem erősített meg semmilyen egyeztetést von der Leyennel. Amikor a megerősítés végül megérkezett, az nem csütörtökre, ahogy várták, hanem péntekre szólt.”

Von der Leyen azt is világossá tette, hogy Budapestnek részletes végrehajtási terveket kell benyújtania, mielőtt bármilyen megállapodást véglegesítenének. Magyarországnak haladéktalanul be kell nyújtania módosított nemzeti tervét, még a Bizottság május végi határideje előtt – amely már csak néhány napra van.”

Természetesen a befagyasztott uniós források ügyében történő előrelépéshez az Ukrajnával kapcsolatos politikának is változnia kell. Több tanácsi diplomata szerint a két ügy szorosan összefügg.