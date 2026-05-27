Reagált a Fidesz a Tisza által javasolt vizsgálóbizottságokra

Magyar Péter kedden, az Országgyűlés első ülésnapján arról beszélt, hogy a Tisza Párt minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot akar teremteni. A miniszterelnök közölte: több vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amelyek a végrehajtási rendszer visszaéléseit, a kegyelmi ügyet, a gyermekvédelmi botrányokat, valamint a spontán privatizáció és az MNB körüli ügyeket vizsgálnák.
Minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot fogunk teremteni”
– fogalmazott Magyar Péter.
A Fidesz szerint politikai hisztériakeltés zajlik
A felvetésekre a Fidesz-frakció közleményben reagált, melyben hangsúlyozta:
Támogatjuk az Országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de nem támogatjuk, hogy az Országgyűlést koncepciós eljárások és az önkény színterévé változtassák.”
A közlemény szerint a kétharmados többséggel rendelkező Tisza Pártnak minden lehetősége megvan programja végrehajtására, ehelyett azonban politikai ellenfeleik „levadászására” és a politikai feszültség fenntartására használják erejüket. A frakció úgy fogalmazott: bíznak abban, hogy a Tisza felhagy a „politikai hergeléssel”, és megkezdi a valódi kormányzati munkát.
Parlamenti botrányokra hivatkozik a kormánypárt
A Fidesz álláspontja szerint a Tisza Párt hozzáállását jól mutatta Magyar Péter keddi parlamenti szereplése is. A miniszterelnök több alkalommal közbeszólásokkal és agresszív bekiabálásokkal zavarta meg az ülést, ami méltatlan az Országgyűlés tekintélyéhez.
Különösen nagy visszhangot váltott ki az a jelenet, amikor Magyar Péter a helyéről felállva odament Gulyás Gergelyhez, és a parlamenti patkó közötti folyosón heves szóváltás alakult ki közöttük.
A történtek mélyen ledöbbentették a képviselőket, hiszen ilyen incidensek a rendszerváltás utáni parlamenti gyakorlatban nem fordultak eddig elő.