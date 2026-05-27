Reagált a Fidesz a Tisza által javasolt vizsgálóbizottságokra

Magyar Péter kedden, az Országgyűlés első ülésnapján arról beszélt, hogy a Tisza Párt minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot akar teremteni. A miniszterelnök közölte: több vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amelyek a végrehajtási rendszer visszaéléseit, a kegyelmi ügyet, a gyermekvédelmi botrányokat, valamint a spontán privatizáció és az MNB körüli ügyeket vizsgálnák.

Magyar Péter vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte és durva szócsatába bonyolódott Gulyás Gergellyel (Fotó: Polyák Attila-Origo)

Minden korrupciós és hatalmi visszaélés ügyében teljes nyilvánosságot fogunk teremteni”

– fogalmazott Magyar Péter.

A Fidesz szerint politikai hisztériakeltés zajlik

A felvetésekre a Fidesz-frakció közleményben reagált, melyben hangsúlyozta:

Támogatjuk az Országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de nem támogatjuk, hogy az Országgyűlést koncepciós eljárások és az önkény színterévé változtassák.”

A közlemény szerint a kétharmados többséggel rendelkező Tisza Pártnak minden lehetősége megvan programja végrehajtására, ehelyett azonban politikai ellenfeleik „levadászására” és a politikai feszültség fenntartására használják erejüket. A frakció úgy fogalmazott: bíznak abban, hogy a Tisza felhagy a „politikai hergeléssel”, és megkezdi a valódi kormányzati munkát.