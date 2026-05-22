Gulyás Gergely: Ki akarják zárni Orbán Viktort a politikai versenyből

Nagyon fontos lehet a Tisza Pártnak, hogy ne Orbán Viktor legyen a kormányfő kihívója a következő választáson. Erről árulkodik az a tény, hogy minden ennél sürgetőbb népjólétet érintő ügy előtt nyújtották be Magyar Péter emberei azt az Alaptörvény-módosító javaslatot, amely kizárná az előző miniszterelnököt a demokratikus versenyből.
„Ennyire félnek Orbán Viktortól? Mi a legfontosabb az új kormánytöbbségnek?" – teszi fel a kérdéseit a közösségi oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Magyar Péter pártjának első Alaptörvény-módosító javaslata kapcsán ragadott klaviatúrát a politikus.
Mitől félhet a legjobban Magyar Péter?
A Tisza Párt első parlamenti javaslata nem a kampányban általuk tett számtalan jóléti intézkedés megvalósításáról szól, hanem Orbán Viktor kizárásáról a politikai versenyből – vonja le a következtetést az elmúlt hetek eseményeiből Gulyás Gergely.
Magyarországon a valódi rendszerváltoztatás, azaz 1990 óta az emberek döntenek arról, hogy ki van kormányon és ki ellenzékben. Amíg demokrácia van, ezen nem lehet változtatni.
