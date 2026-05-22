Gulyás Gergely: Ki akarják zárni Orbán Viktort a politikai versenyből

„Ennyire félnek Orbán Viktortól? Mi a legfontosabb az új kormánytöbbségnek?" – teszi fel a kérdéseit a közösségi oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Magyar Péter pártjának első Alaptörvény-módosító javaslata kapcsán ragadott klaviatúrát a politikus.

Magyar Péter nagyon félhet Orbán Viktortól, ha az első intézkedései között szerepel, hogy kizárja a potenciális kihívói közül

Mitől félhet a legjobban Magyar Péter?

A Tisza Párt első parlamenti javaslata nem a kampányban általuk tett számtalan jóléti intézkedés megvalósításáról szól, hanem Orbán Viktor kizárásáról a politikai versenyből – vonja le a következtetést az elmúlt hetek eseményeiből Gulyás Gergely.

Magyarországon a valódi rendszerváltoztatás, azaz 1990 óta az emberek döntenek arról, hogy ki van kormányon és ki ellenzékben. Amíg demokrácia van, ezen nem lehet változtatni.