Magyar Péter sértődékenyebb mint valaha, ezt a hétvégi történések is jól mutatják

A hétvégét egy gyors politikusi pengeváltás színesítette, amelyben Gulyás Gergely frakcióvezető és Magyar Péter kormányfő voltak a küzdő felek. Bár a kettejük konfliktusos viszonya régebbre nyúlik vissza az időben, de az aktuális esemény szombaton kezdődött azzal, hogy Magyar Péter szerepelt az RTL Híradó vele készült különkiadásában. Gulyás Gergely pedig megnézte az interjút, és leírta a véleményét.

Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán közölte a véleményét a Magyar Péter miniszterelnökkel az RTL Híradó különkiadásában készült interjúról

A Fidesz frakcióvezetőjének közösségi oldalán vasárnap megjelenő bejegyzés szerint szó sincs arról, hogy a Tisza Párt úgy venné át az ország vezetését, ahogy azt a Fidesz volt kénytelen 2010-ben. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy

ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitel-válság, nincs fojtogató munkanélküliség és nincs IMF-gyámság sem.

Ezen kívül pedig számos dolgot hiányolt az interjúból, például a miniszterelnök nem beszélt arról, hogy

miért nem vezeti be a Tisza-kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 Ft-os benzinárat,

mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint,

igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe.

Végezetül azt a kérdést is feltette, hogy a kétharmados felhatalmazást a kormánytöbbség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja?

Miért gondolják azt, hogy az emberek demokratikus választási lehetőségét érdemes, sőt, szükséges korlátozni?"

Magyar Péter nagyon dühös lett a kényes kérdések miatt

Hamarosan érkezett a miniszterelnöki reakció a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben, amelyben Magyar Péter a Fidesz politikusa által feltett kérdésekre ugyan nem válaszolt, de személyeskedve utalt arra, hogy Gulyás Gergely magánemberként kiállt a kegyelmi ügyben vétkes Balog Zoltán püspök mellett.

Magyar Péternek sem kellett sokat várnia Gulyás Gergelyre, aki egy részt megköszönte, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnapot neki szenteli, másrészt ízelítőt adott neki a normális emberi kapcsolatok világából.

Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt."

– fogalmazott Gulyás Gergely. Majd hozzátette:

Lehet, hogy Magyar Péter személyes kapcsolatai aszerint alakulnak, hogy ki az, aki számára politikailag hasznos és ki az, aki nem, de ebben nem fogom követni őt. Ez neki nagy szerencséje, mert amikor nem volt még sikeres, nem vette ilyen udvartartás körül, és sokan támadták, akkor is számíthatott a jóindulatomra és támogatásomra.

