Gyűlöletfolyamot zúdított Magyar Péter a képviselők fejére  

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen reagált Magyar Péter napirend előtti felszólalására, amely az Országgyűlés keddi plenáris ülésén hangzott el. A politikus a közösségi oldalán kemény szavakkal bírálta a Tisza Párt vezetőjének megszólalását. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „belenéztem a miniszterelnöki expozénak mondott gyűlöletfolyamba”, majd azt írta, azon gondolkodott, volt-e az elmúlt évtizedekben hasonlóan „féktelen és folyamatos agresszivitással átitatott” felszólalás a magyar Országgyűlésben.

Dömötör Csaba: méltatlan hangnemben zajlott Magyar Péter felszólalása

A politikus szerint az elmúlt években nem volt példa ilyen hangnemre, állítása szerint legutóbb hasonló politikai stílus az 1950-es éveket idézte. Úgy látja, hogy az új kormányfő továbbra is az indulatkeltésben látja politikai működésének lényegét, nem pedig a kormányzásban.

Dömötör Csaba bejegyzésében arról is írt, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai akár pozitívan is értékelhetik ezt a hangnemet, a Fidesz támogatói azonban másként látják.

Nekünk, és a minket támogató szavazóknak is joga van egyetlen szóval leírni azt, amit láttunk. Ez pedig az, hogy: méltatlan”

– zárta bejegyzését a politikus.