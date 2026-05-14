Négy év után megszűnt a veszélyhelyzeti kormányzás

A háborús veszélyhelyzetet az ötödik Orbán-kormány a megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: „ezzel a hat éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk. Visszatérünk a normalitáshoz”.

Magyar Péter négy év után megszünteti a veszélyhelyzeti kormányzást (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Magyar Péter: Véget ért a négyéves veszélyhelyzeti kormányzás

Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt négy évben több mint 170 kormányrendelet született az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára” tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva.

A Tisza Párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter először azt kérte a leköszönő Orbán-kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt.

A törvény 2026. május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba.