Magyar Péter folytatja a hagyományt, nem csak az Európai Parlamentből marad távol

A kormányalakítási munka véghajrájában, néhány nappal az Országgyűlés alakuló ülése előtt Magyar Péter Olaszországba utazott. A leendő miniszterelnök egy filmfesztiválon vett részt, ahol bemutatták a róla szóló filmet. Amíg Olaszországban tartózkodott, addig Ruff Bálint kancelláriaminiszter-jelölt irányította a Tisza-kormány megalakulásának előkészületeit. Magyar Péter helyett a jövőben is a Tisza erős emberei végezhetik a kormányzati munkát – írta a Magyar Nemzet.
Az elmúlt két évben szinte folyamatosan az országot járta Magyar Péter, amivel az egyik legtöbbet hiányzó képviselő volt az Európai Parlamentben. Most pedig a kormányalakítási munkától is napokra távol maradt a Tisza Párt elnöke, amikor Olaszországba utazott egy filmfesztiválra – írta a Magyar Nemzet pénteken.
A lap hozzáteszi, amennyiben
Magyar Péter kormányfőként is folytatja az országjárását és a mostanihoz hasonló külföldi utakat, felmerül a kérdés, hogy a kormányzással járó napi feladatok ellátása kire vagy kikre hárulhat.
A Tisza-kormány erős emberei, akik Magyar Péter helyett is dolgozhatnak
A lap megemlíti, kik azok a leendő kormánytagok, akikre a munka dandárja nehezedhet:
- a korábban Fodor Gábor SZDSZ-es miniszter kabinetfőnökeként induló, majd Bajnai Gordon körével is szoros kapcsolatot ápoló Ruff Bálint,
- Orbán Anita külügyminiszter, aki majd a miniszterelnök-helyettesi pozíciót is ellátja,
- a pénzügyminiszter ugyancsak hagyományosan kulcsfontosságú tagja a kormánynak, ezt a pozíciót a korábbi Erste-alkalmazott Kármán András fogja betölteni,
- az új kormányban fontos szerepe lehet a gazdaságfejlesztési tárcát vezető ex-Shell-vezér Kapitány Istvánnak is,
- és ne felejtsük a mindenféle szakmai hozzáértés nélkül is belügyminiszterré váló Pósfai Gábort.
