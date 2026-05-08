Rendkívüli

Riadót fújtak: Oroszország már a következő háborújára készülhet

Megrázó hír érkezett: kómában fekszik a világhírű énekesnő

Magyar Péter

Magyar Péter folytatja a hagyományt, nem csak az Európai Parlamentből marad távol

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
A kormányalakítási munka véghajrájában, néhány nappal az Országgyűlés alakuló ülése előtt Magyar Péter Olaszországba utazott. A leendő miniszterelnök egy filmfesztiválon vett részt, ahol bemutatták a róla szóló filmet. Amíg Olaszországban tartózkodott, addig Ruff Bálint kancelláriaminiszter-jelölt irányította a Tisza-kormány megalakulásának előkészületeit. Magyar Péter helyett a jövőben is a Tisza erős emberei végezhetik a kormányzati munkát – írta a Magyar Nemzet.
Az elmúlt két évben szinte folyamatosan az országot járta Magyar Péter, amivel az egyik legtöbbet hiányzó képviselő volt az Európai Parlamentben. Most pedig a kormányalakítási munkától is napokra távol maradt a Tisza Párt elnöke, amikor Olaszországba utazott egy filmfesztiválra – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Ha így folytatja Magyar Péter, a hiányzási Európa Bajnokságon elnyert ezüstérem után a magyar bajnokságot simán begyűjti
Fotó: https://www.wheresmymep.eu

A lap hozzáteszi, amennyiben

Magyar Péter kormányfőként is folytatja az országjárását és a mostanihoz hasonló külföldi utakat, felmerül a kérdés, hogy a kormányzással járó napi feladatok ellátása kire vagy kikre hárulhat.

 

Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

A Tisza-kormány erős emberei, akik Magyar Péter helyett is dolgozhatnak

A lap megemlíti, kik azok a leendő kormánytagok, akikre a munka dandárja nehezedhet:

  • a korábban Fodor Gábor SZDSZ-es miniszter kabinetfőnökeként induló, majd Bajnai Gordon körével is szoros kapcsolatot ápoló Ruff Bálint,
  • Orbán Anita külügyminiszter, aki majd a miniszterelnök-helyettesi pozíciót is ellátja,
  • a pénzügyminiszter ugyancsak hagyományosan kulcsfontosságú tagja a kormánynak, ezt a pozíciót a korábbi Erste-alkalmazott Kármán András fogja betölteni,
  • az új kormányban fontos szerepe lehet a gazdaságfejlesztési tárcát vezető ex-Shell-vezér Kapitány Istvánnak is,
  • és ne felejtsük a mindenféle szakmai hozzáértés nélkül is belügyminiszterré váló Pósfai Gábort.
