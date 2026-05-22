Magyar Péter fejezze be a hazudozást, hergelést, és foglalkozzon a kormányzással!

„A miniszterelnök ismerje el és fejezze be a hazudozást, hergelés helyett foglalkozzon a kormányzással!" – szólítja fel Magyar Pétert Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

„A miniszterelnök ismerje el és fejezze be a hazudozást, hergelés helyett foglalkozzon a kormányzással!" – szólítja fel Magyar Pétert Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese (forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Magyar Péter végighazudta a kampányt?

A Fidesz frakcióvezető-helyettese felidézte az elmúlt napok eseményeit a kegyelmi üggyel kapcsolatban:

a Tisza-kormány által nyilvánossá tett dokumentumokat,

illetve pénteken a köztársasági elnök hivatala által közölt aktákat,

amelyek mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy

az Orbán-kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi botrányhoz.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok pont azokat a már ismert tényeket erősítették meg, amelyekről két éve is tudni lehetett.

Mindebből arra következtet Szűcs Gábor, hogy

Magyar Péter végighazudta a kampányt,"

és most is csak hergel, ahelyett, hogy kormányozna.