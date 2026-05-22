Magyar Péter fejezze be a hazudozást, hergelést, és foglalkozzon a kormányzással!

A kegyelmi botrány kapcsán először a Tisza-kormány, majd a köztársasági elnök hivatala hozta nyilvánosságra a rendelkezésükre álló dokumentumokat. A megismert iratokból kiderül, hogy az Orbán-kormánynak nem volt semmi köze a döntéshez, hiába próbálja ezt elhitetni a közvéleménnyel Magyar Péter miniszterelnök.
„A miniszterelnök ismerje el és fejezze be a hazudozást, hergelés helyett foglalkozzon a kormányzással!" – szólítja fel Magyar Pétert Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.
Magyar Péter végighazudta a kampányt?
A Fidesz frakcióvezető-helyettese felidézte az elmúlt napok eseményeit a kegyelmi üggyel kapcsolatban:
- a Tisza-kormány által nyilvánossá tett dokumentumokat,
- illetve pénteken a köztársasági elnök hivatala által közölt aktákat,
amelyek mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy
az Orbán-kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi botrányhoz.
A most nyilvánosságra hozott dokumentumok pont azokat a már ismert tényeket erősítették meg, amelyekről két éve is tudni lehetett.
Mindebből arra következtet Szűcs Gábor, hogy
Magyar Péter végighazudta a kampányt,"
és most is csak hergel, ahelyett, hogy kormányozna.
