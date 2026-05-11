A zöldfülű kormányfő tovább hergel és provokál

Újabb kemény hangvételű Facebook-bejegyzést tett közzé Magyar Péter. A miniszterelnök ezúttal Sulyok Tamás távozását követelte, és Orbán Viktor „bábjainak” nevezte a korábbi kormányhoz kötődő szereplőket.
Nyomj egy lájkot, ha szerinted is haladéktalanul távoznia kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Orbán Viktor bábjainak a hivatalukból!
– írta bejegyzésében.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is élesen bírálta a korábbi kormányhoz kötődő közjogi szereplőket, és rendszeresen hangsúlyozza, hogy szerinte teljes politikai és intézményi megújulásra van szükség Magyarországon.
