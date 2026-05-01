Magyar Péter húga felfüggeszti bírói munkáját

Magyar Péter csütörtöki videóüzenetében arról beszélt, hogy komoly dilemmát jelentett számára a helyzet, mivel a leendő miniszter és a miniszterelnök között családi kapcsolat áll fenn – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A politikus szerint ezért döntött úgy húga, hogy

a bírói munkáját ideiglenesen felfüggeszti, így elkerülhető a hatalmi ágak összefonódásának látszata is.

Magyar Péter azt mondta, Melléthei-Barna Mártont régóta ismeri, kinevezésének alapja pedig szakmai felkészültsége és a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Hozzátette:

a jogász 2024 februárja óta tagja közösségének, és csak később házasodott össze a testvérével.

A Tisza elnöke szerint a leendő igazságügyi miniszter munkáját teljes nyilvánosság mellett kell végeznie, döntéseinek pedig átláthatónak kell lenniük.

A videóban arról is beszélt, hogy az új kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be. Állítása szerint a miniszteri döntések átláthatók lesznek, és ezek a szabályok a kormányfőre is ugyanúgy vonatkoznak majd.

Magyar Péter közölte azt is, hogy az új Országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtanák be a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Elmondása szerint ez az intézmény a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzését szolgálná.