Dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán pénteken.

Megvan Magyar Péter új igazságügyi miniszterjelöltje

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Az első igazságügyi miniszterjelölt Magyar Péter sógora volt

Ahogyan korábban megírtuk,

Melléthei-Barna Márton csütörtökön lemondott a miniszterjelöltségről, pedig korábban Magyar Péter őt kérte fel a tárca vezetésére.

A politikus hosszú közleményben jelentette be döntését, amelyben arról írt: bár szakmailag és emberileg is vállalhatónak tartotta volna a kormánytagságot, végül arra jutott, hogy

a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolat túl sok támadási felületet adna.

Magyar Péter közösségimédia-oldalán a jelenlegi döntésével kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Dr. Görög Márta jogász professzor, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Magyar Péter méltatásában hozzátette: „Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg.”