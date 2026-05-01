Az igazság nyomában: Magyar Péter sógorát jelöli igazságügyi miniszternek

Magyar Péter saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek, aki a húgának a férje. Az új miniszter neve már korábban a Tisza támogatójaként, azelőtt pedig Tarr Zoltán helyett a Legyél a változás egyesület elnökeként is előkerült – írta az Ellenpont pénteken.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza és Magyar Péter elnök

Fotó: Youtube képernyőkép

A lap megjegyzi, az újdonsült miniszter pályafutását egy olyan nemzetközi ügyvédi iroda hazai leányvállalatánál kezdte, amely a Soros Private Equity tanácsadója volt, de a főiroda magát Soros Györgyöt is védte.