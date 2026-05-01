Az igazság nyomában: Magyar Péter sógorát jelöli igazságügyi miniszternek

Magyar Péter saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek, aki a húgának a férje. Az új miniszter neve már korábban a Tisza támogatójaként, azelőtt pedig Tarr Zoltán helyett a Legyél a változás egyesület elnökeként is előkerült – írta az Ellenpont pénteken.
A lap megjegyzi, az újdonsült miniszter pályafutását egy olyan nemzetközi ügyvédi iroda hazai leányvállalatánál kezdte, amely a Soros Private Equity tanácsadója volt, de a főiroda magát Soros Györgyöt is védte.
Magyar Péter színre lépése óta tart a kapcsolat
Hozzáteszik: Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda alapítója és vezetője.
Az ügyvéd szinte Magyar Péter színre lépése óta szoros kapcsolatban van Magyarral.
Több jelentős ügyben képviselte a pártot, és kapcsolatai révén fontos szereplővé vált a szervezet életében, pályája a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi irodában kezdődött, ahol öt évig dolgozott a versenyjogi és antitröszt csoport tagjaként. Ez a cég egy elismert nagy nemzetközi iroda, amely olyan ügyeken dolgozott az elmúlt években, mint pl.:
- az EU antitröszt szabályozásaihoz kapcsolódó tanácsadás techcégeknek,
- valamint a Google és az UBS képviselete a digitális piacok és szolgáltatások területén.
