Meghökkentő! Mutatjuk, hogy kit választott Magyar Péter új belügyminiszternek!

Magyar Péter

Az igazság nyomában: Magyar Péter sógorát jelöli igazságügyi miniszternek

A sánta kutyát lehagytuk, Magyar Péter már rég a fasorban sincs. Hol van már az ígéret, hogy nem lesz uram-bátyám politika. Az is igaz, hogy helyette sógor-koma-jóbarát jött. Magyar Péter ugyanis saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek, aki a húgának a férje. Mutatjuk, mit érdemes róla tudni!
Magyar Péter saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek, aki a húgának a férje. Az új miniszter neve már korábban a Tisza támogatójaként, azelőtt pedig Tarr Zoltán helyett a Legyél a változás egyesület elnökeként is előkerült – írta az Ellenpont pénteken.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza, és Magyar Péter elnök
Fotó: Youtube képernyőkép 

A lap megjegyzi, az újdonsült miniszter pályafutását egy olyan nemzetközi ügyvédi iroda hazai leányvállalatánál kezdte, amely a Soros Private Equity tanácsadója volt, de a főiroda magát Soros Györgyöt is védte.

Elképesztő – Magyar Péter a saját sógorát nevezi ki igazságügyi miniszternek

Magyar Péter színre lépése óta tart a kapcsolat

Hozzáteszik: Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda alapítója és vezetője.

Az ügyvéd szinte Magyar Péter színre lépése óta szoros kapcsolatban van Magyarral.

Több jelentős ügyben képviselte a pártot, és kapcsolatai révén fontos szereplővé vált a szervezet életében, pályája a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi irodában kezdődött, ahol öt évig dolgozott a versenyjogi és antitröszt csoport tagjaként. Ez a cég egy elismert nagy nemzetközi iroda, amely olyan ügyeken dolgozott az elmúlt években, mint pl.:

  • az EU antitröszt szabályozásaihoz kapcsolódó tanácsadás techcégeknek,
  • valamint a Google és az UBS képviselete a digitális piacok és szolgáltatások területén.

A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.

