A Századvég elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva értékelte Magyar Péter szombat esti RTL-es nagyinterjúját. Kiszelly Zoltán szerint az interjú tudatosan a nyugdíjasokat és a gyerekes családokat célzó támogatásokra épített, ezzel fontos választói rétegeket próbál megszólítani a miniszterelnök.

Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseinek a középosztály ihatja meg a levét (Fotó: Balogh Dávid)

Magyar Péter ígéreteinek rejtett ára

Kiszelly Zoltán szerint az interjú látványosan a lakossági juttatásokra lett kihegyezve:

a kormányfő bejelentette saját fizetésének, az országgyűlési képviselők juttatásainak és a polgármesterek jövedelmének a csökkentését, ugyanakkor a családoknak már augusztusra százezer forintos iskolakezdési támogatást ígért. A szakértő szerint kérdéses, hogy a sok ígéret mögött van-e valós anyagi fedezet.

Ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér”

– figyelmeztetett Kiszelly, emlékeztetve a Medgyessy-kormány 2002-es ígéreteire, amelyek később kiderült, hogy túllépték a lehetőségeket. A Tisza-kormány ráadásul az euró bevezetését is célul tűzte ki, amihez konvergenciaprogram szükséges: csökkenteni kell a költségvetési hiányt és az államadósságot.

Magyar Péter az interjúban „pazarló” rendszernek nevezte a korábbi juttatásokat, amelyek „mindenkinek jártak”, és jelezte, hogy ezen változtatnak.

Kiszelly Zoltán szerint ez az Európai Bizottság elvárását tükrözi: csak a rászorulók kaphassanak támogatást, ami az uniós források megszerzésének feltétele. Hosszú távon azonban ennek a középosztály látja majd kárát.

Az elemző szerint a támogatások szűkítése nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan fejti ki a hatását. Ha idővel megszűnnek az árszabályozó intézkedések, a most bejelentett juttatások egy része nem többletjövedelemként, hanem a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására szolgál majd.

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék, kapnak valamit. Utána szembesülnek majd fokozatosan azzal, hogy amit most kapnak, az nem arra van, hogy elköltsék, hanem a többletterhek kompenzációja”

– magyarázta.