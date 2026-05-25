Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseinek a középosztály ihatja meg a levét

Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter szándékosan sokat beszél a különféle juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék: végre kapnak valamit. A Századvég elemzési igazgatója azonban úgy látja, hogy hosszú távon a középosztály fizetheti meg a Tisza-kormány ígéreteinek az árát.
A Századvég elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva értékelte Magyar Péter szombat esti RTL-es nagyinterjúját. Kiszelly Zoltán szerint az interjú tudatosan a nyugdíjasokat és a gyerekes családokat célzó támogatásokra épített, ezzel fontos választói rétegeket próbál megszólítani a miniszterelnök.

Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseinek a középosztály ihatja meg a levét (Fotó: Balogh Dávid)

Magyar Péter ígéreteinek rejtett ára

Kiszelly Zoltán szerint az interjú látványosan a lakossági juttatásokra lett kihegyezve:

a kormányfő bejelentette saját fizetésének, az országgyűlési képviselők juttatásainak és a polgármesterek jövedelmének a csökkentését, ugyanakkor a családoknak már augusztusra százezer forintos iskolakezdési támogatást ígért. A szakértő szerint kérdéses, hogy a sok ígéret mögött van-e valós anyagi fedezet.

Ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér”

– figyelmeztetett Kiszelly, emlékeztetve a Medgyessy-kormány 2002-es ígéreteire, amelyek később kiderült, hogy túllépték a lehetőségeket. A Tisza-kormány ráadásul az euró bevezetését is célul tűzte ki, amihez konvergenciaprogram szükséges: csökkenteni kell a költségvetési hiányt és az államadósságot.

Magyar Péter az interjúban „pazarló” rendszernek nevezte a korábbi juttatásokat, amelyek „mindenkinek jártak”, és jelezte, hogy ezen változtatnak. 

Kiszelly Zoltán szerint ez az Európai Bizottság elvárását tükrözi: csak a rászorulók kaphassanak támogatást, ami az uniós források megszerzésének feltétele. Hosszú távon azonban ennek a középosztály látja majd kárát.

Az elemző szerint a támogatások szűkítése nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan fejti ki a hatását. Ha idővel megszűnnek az árszabályozó intézkedések, a most bejelentett juttatások egy része nem többletjövedelemként, hanem a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására szolgál majd. 

Azért kell most sokat beszélnie Magyar Péternek a juttatásokról, hogy az emberek azt érezzék, kapnak valamit. Utána szembesülnek majd fokozatosan azzal, hogy amit most kapnak, az nem arra van, hogy elköltsék, hanem a többletterhek kompenzációja”

– magyarázta.

Kiszelly Zoltán szerint a középosztály helyzete különösen veszélyeztetett: az elmúlt években sokan megtakarításokat halmoztak fel, ám ha később emelkednek az energiaárak, a rezsi vagy a mindennapi fogyasztási költségek, egyre többen kényszerülhetnek ezekhez a tartalékokhoz nyúlni. 

Ennek eredménye nem azonnali elégedetlenség, hanem lassú kiábrándulás lesz – különösen a középosztály alsó és középső rétegeinél, akik korábban a Fideszt támogatták, majd átpártoltak a Tiszához.

 

Ennek a középosztálynak a középső és alsó része lehet az, amelyik – miután nem tudja a költségnövekedést kompenzálni – egy idő után kiábrándul, és nagy eséllyel elpártol a Tiszától, akár vissza a Fideszhez” 

– tette hozzá az elemző. Szerinte Magyar Péter ezért is akarja előrehozni az önkormányzati választásokat: még azelőtt szeretné maximalizálni a politikai nyereséget, mielőtt az inga visszalendül.

 

