Magyar Péter jogászkodni akart, majd csúnyán felsült – szembesítették a valósággal

Schiffer András elismerte, hogy még június 15-ig létezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda (kabinetminisztérium), amire Magyar Péter is hivatkozik, de állítása szerint ez nem azt jelenti, hogy a miniszteri poszt be van töltve, márpedig Havasi Bertalan felmentését a Magyar Közlöny szerint ő javasolta.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba Fotó: Képernyőkép HírTV

Magyar Pétert a 444 és a Telex jogtudósai sem tudták kihúzni a bajból

A tiszás média is a pártvezér segítségére sietett, de Schiffer őket is helyre tette.

A 444 és a Telex jogtudósai azzal siettek a segítségedre, hogy június 15-ig a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter (kancelláriaminiszter) gyakorolja. Ez igazán remek, de éppen ezért nincsen igazad. A „jogait gyakorolja” fordulat nem azt jelenti, hogy a kancelláriaminiszter egyúttal kabinetminiszterré is válik egyetlen hónapra, hanem csak azt, hogy az adott terminusban őt illetik meg ezek a jogosítványok”

– fogalmazott.

Tehát Ruff Bálint eljárhat a kabinetminiszter hatáskörében június 15-ig, de szigorúan mint kancelláriaminiszter, hiszen erre kapott megbízatást a köztársasági elnöktől.

A volt országgyűlési képviselő példákkal is alátámasztja szavait, ugyanis korábban már volt ilyenre példa, hogy valaki úgy vette át egy tárcának az irányítását, hogy nem lett belőle automatikusan miniszter.