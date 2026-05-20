Magyar Péter jogászkodni akart, majd csúnyán felsült – szembesítették a valósággal

Schiffer András elismerte, hogy még június 15-ig létezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda (kabinetminisztérium), amire Magyar Péter is hivatkozik, de állítása szerint ez nem azt jelenti, hogy a miniszteri poszt be van töltve, márpedig Havasi Bertalan felmentését a Magyar Közlöny szerint ő javasolta.
Magyar Pétert a 444 és a Telex jogtudósai sem tudták kihúzni a bajból
A tiszás média is a pártvezér segítségére sietett, de Schiffer őket is helyre tette.
A 444 és a Telex jogtudósai azzal siettek a segítségedre, hogy június 15-ig a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter (kancelláriaminiszter) gyakorolja. Ez igazán remek, de éppen ezért nincsen igazad. A „jogait gyakorolja” fordulat nem azt jelenti, hogy a kancelláriaminiszter egyúttal kabinetminiszterré is válik egyetlen hónapra, hanem csak azt, hogy az adott terminusban őt illetik meg ezek a jogosítványok”
– fogalmazott.
Tehát Ruff Bálint eljárhat a kabinetminiszter hatáskörében június 15-ig, de szigorúan mint kancelláriaminiszter, hiszen erre kapott megbízatást a köztársasági elnöktől.
A volt országgyűlési képviselő példákkal is alátámasztja szavait, ugyanis korábban már volt ilyenre példa, hogy valaki úgy vette át egy tárcának az irányítását, hogy nem lett belőle automatikusan miniszter.
A miniszterelnököknek mindig volt viszont jogkörük arra, hogy egy-egy miniszteri szék üresedése esetén rendelkezzenek arról, hogy a betöltetlenség tartamára melyik másik miniszter (vagy éppen a miniszterelnök) gyakorolja annak jogait.”
Schiffer András a hiba okára is rámutat. A felmentést ugyanis nem a minisztérium terjeszti elő, hanem a miniszter.
Kabinetminisztérium még valóban létezik (senki nem is állított egyebet), a kabinetminiszteri tisztség viszont nincsen betöltve”
– jelezte, majd hozzátette, hogy mivel a kancelláriaminiszter gyakorolja a jogait, ezért helyesen őt kellett volna megnevezni javaslattevőként.
A probléma onnan indult, hogy a helyettes államtitkárt kizárólag miniszteri előterjesztésre lehet felmenteni. Schiffer is megjegyzi, hogy a jogállam azt jelenti, hogy a hatalom legalább a saját maga által hozott szabályait betartja.
A poszt végén azért nem mulasztotta el odaszúrni a kormánypárti médiának:
S egy jó tanács: ne hallgass a Telex fektcsekkereire! Ők a pandémia alatt az egész országot megvezették, Téged is meg fognak vezetni. Jó munkát!”