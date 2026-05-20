Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

Fontos

Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány – sorra kapják a felszólítást az emberek

Schiffer András

Magyar Péter jogászkodni akart, majd csúnyán felsült – szembesítették a valósággal

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Schiffer András ügyvéd válaszolt a miniszterelnök szombat esti „jó olvasgatást” kívánó kommentjére. Az egykori országgyűlési képviselő azt kifogásolta, hogy Magyar Péter jogellenesen mentette fel Havasi Bertalan helyettes államtitkárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Schiffer AndrásMagyar Péter politikájaRuff BálintHavasi BertalanTisza-kormányMagyar Péter

Schiffer András elismerte, hogy még június 15-ig létezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda (kabinetminisztérium), amire Magyar Péter is hivatkozik, de állítása szerint ez nem azt jelenti, hogy a miniszteri poszt be van töltve, márpedig Havasi Bertalan felmentését a Magyar Közlöny szerint ő javasolta.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba
Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba Fotó: Képernyőkép HírTV

Magyar Pétert a 444 és a Telex jogtudósai sem tudták kihúzni a bajból

A tiszás média is a pártvezér segítségére sietett, de Schiffer őket is helyre tette. 

A 444 és a Telex jogtudósai azzal siettek a segítségedre, hogy június 15-ig a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter (kancelláriaminiszter) gyakorolja. Ez igazán remek, de éppen ezért nincsen igazad. A „jogait gyakorolja” fordulat nem azt jelenti, hogy a kancelláriaminiszter egyúttal kabinetminiszterré is válik egyetlen hónapra, hanem csak azt, hogy az adott terminusban őt illetik meg ezek a jogosítványok”

– fogalmazott.

Tehát Ruff Bálint eljárhat a kabinetminiszter hatáskörében június 15-ig, de szigorúan mint kancelláriaminiszter, hiszen erre kapott megbízatást a köztársasági elnöktől.

A volt országgyűlési képviselő példákkal is alátámasztja szavait, ugyanis korábban már volt ilyenre példa, hogy valaki úgy vette át egy tárcának az irányítását, hogy nem lett belőle automatikusan miniszter.

A miniszterelnököknek mindig volt viszont jogkörük arra, hogy egy-egy miniszteri szék üresedése esetén rendelkezzenek arról, hogy a betöltetlenség tartamára melyik másik miniszter (vagy éppen a miniszterelnök) gyakorolja annak jogait.”

Feljelentették Magyar Pétert hivatali visszaélés miatt

Schiffer András a hiba okára is rámutat. A felmentést ugyanis nem a minisztérium terjeszti elő, hanem a miniszter.

Kabinetminisztérium még valóban létezik (senki nem is állított egyebet), a kabinetminiszteri tisztség viszont nincsen betöltve”

 – jelezte, majd hozzátette, hogy mivel a kancelláriaminiszter gyakorolja a jogait, ezért helyesen őt kellett volna megnevezni javaslattevőként.

A probléma onnan indult, hogy a helyettes államtitkárt kizárólag miniszteri előterjesztésre lehet felmenteni. Schiffer is megjegyzi, hogy a jogállam azt jelenti, hogy a hatalom legalább a saját maga által hozott szabályait betartja.

A poszt végén azért nem mulasztotta el odaszúrni a kormánypárti médiának: 

S egy jó tanács: ne hallgass a Telex fektcsekkereire! Ők a pandémia alatt az egész országot megvezették, Téged is meg fognak vezetni. Jó munkát!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!