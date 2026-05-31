Kaja Kallas buktatta le Magyar Pétert – új részletek derültek ki a brüsszeli paktumról

Egyre hosszabb azon EU-s vezetők sora, akik a nyilatkozatukkal lebuktatják a magyar kormányfőt. Magyar Péter ugyanis mindet megígér és mindenbe belemegy Brüsszelben, amire itthon azt mondja, hogy nem fogja megtenni. Most éppen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője cáfolta Magyar szavait, amikor arról nyilatkozott, hogy Ukrajna csatlakozása is a Magyar Péter-–Von der Leyen-paktumon múlik.
Lassan már az lesz a kérdés, hogy ki nem buktatta még le Magyar Pétert az EU vezetéséből. Például az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a pénteki közös sajtótájékoztatón elkotyogta, hogy a migrációs paktum magyar részről történő elfogadása is része annak a megállapodásnak, amelynek keretében 16,4 milliárd euró forrást szabadítanak fel Magyarország számára. Most pedig Kaja Kallas nyilatkozott arról, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása, pontosabban a tárgyalások megkezdése is ennek a megállapodásnak a része. Mindezekről Magyar Péter hallgat, mert korábban megígérte, hogy sem a migrációs paktumot nem fogadják el, ha hatalomra kerülnek, és Ukrajna csatlakozását sem támogatják. Minderről Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője beszélt a közösségi oldalán.

Kaja Kallas is lebuktatta Magyar Pétert, amikor arról nyilatkozott, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdése a Magya Péter –Von der Leyen-paktumon múlik (forrás: Facebook/Kaja Kallas)

Miről állapodott meg Magyar Péter?

„Kaja Kallas lebuktatta Magyar Pétert az ukrán csatlakozási tárgyalások megindítása kapcsán” – jelentette ki Rétvári Bence. Mint elmondta a közzétett videóban, arról kérdezték újságírók Kaja Kallast, hogy megindulhatnak-e a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, amire azt a választ adta az EU külügyi főbiztosa, hogy:

Attól függ, hogyan zajlanak a brüsszeli tárgyalások Magyar Péterrel."

Rétvári emlékeztetett rá, hogy eddig azért nem indulhattak meg a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, mert Magyarország nem járult hozzá, hiszen Ukrajna esetében

  • egy háborúban álló országról beszélünk,
  • amelyik nem tartja tiszteletben a kárpátaljai magyarok nemzetiségi, kisebbségi jogait.

Most viszont úgy látszik, hogy az új kormány és 

Magyar Péter Brüsszelben mindenhez beadja a derekát

– vonja le a következtetést a KDNP politikusa Kaja Kallas nyilatkozatából.

 

