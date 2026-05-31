Kaja Kallas buktatta le Magyar Pétert – új részletek derültek ki a brüsszeli paktumról

Lassan már az lesz a kérdés, hogy ki nem buktatta még le Magyar Pétert az EU vezetéséből. Például az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a pénteki közös sajtótájékoztatón elkotyogta, hogy a migrációs paktum magyar részről történő elfogadása is része annak a megállapodásnak, amelynek keretében 16,4 milliárd euró forrást szabadítanak fel Magyarország számára. Most pedig Kaja Kallas nyilatkozott arról, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása, pontosabban a tárgyalások megkezdése is ennek a megállapodásnak a része. Mindezekről Magyar Péter hallgat, mert korábban megígérte, hogy sem a migrációs paktumot nem fogadják el, ha hatalomra kerülnek, és Ukrajna csatlakozását sem támogatják. Minderről Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője beszélt a közösségi oldalán.

Kaja Kallas is lebuktatta Magyar Pétert, amikor arról nyilatkozott, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdése a Magya Péter –Von der Leyen-paktumon múlik (forrás: Facebook/Kaja Kallas)

Miről állapodott meg Magyar Péter?

„Kaja Kallas lebuktatta Magyar Pétert az ukrán csatlakozási tárgyalások megindítása kapcsán” – jelentette ki Rétvári Bence. Mint elmondta a közzétett videóban, arról kérdezték újságírók Kaja Kallast, hogy megindulhatnak-e a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, amire azt a választ adta az EU külügyi főbiztosa, hogy:

Attól függ, hogyan zajlanak a brüsszeli tárgyalások Magyar Péterrel."

Rétvári emlékeztetett rá, hogy eddig azért nem indulhattak meg a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, mert Magyarország nem járult hozzá, hiszen Ukrajna esetében

egy háborúban álló országról beszélünk,

amelyik nem tartja tiszteletben a kárpátaljai magyarok nemzetiségi, kisebbségi jogait.

Most viszont úgy látszik, hogy az új kormány és

Magyar Péter Brüsszelben mindenhez beadja a derekát

– vonja le a következtetést a KDNP politikusa Kaja Kallas nyilatkozatából.