Magyar Péter kedvét keresi a Tisza-párti sajtó, így hízelegnek a miniszterelnöknek

Igencsak hízelgő stílusban tudósít a Tisza-kormányról a kormánypárti sajtó – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál megjegyezte, a kedveskedésből a Telex, a 444, a HVG és az RTL sem marad ki, cikkeikből, tudósításaikból pedig megtudhattuk, hogy Magyar Pétert a becsület és a tisztesség vezérli, már első miniszterelnöki beszédével elindította a társadalmi gyógyulást, mi több, a kormánypárti sajtó szerint az új miniszterelnök egyenesen olyan, mint Batthyány Lajos.
A Telex a leginkább igyekvő, szinte minden politikai cikkét hangzatos, túlzó címekkel közli, az MTA új elnökével, Pósfai Mihállyal készített interjú (aki egyébként Pósfai Gábor belügyminiszter rokona) címének azt adták:
Nem szoktunk hozzá, hogy egy normális országban élünk, de próbáljuk meg, mert itt van most rá lehetőség”
Egy másik cikkében lelkesen számoltak be arról, hogy „Alternatív különdíjat kapott a tánc népszerűsítéséért Hegedűs Zsolt” és „Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde elindíthatja a társadalmi gyógyulást”. Miután Magyar Péter két RTL Híradós és egy ATV-s újságírót választott kormányszóvivőnek, nem fukarkodtak a dicsérettel: „Három rutinos női tévést választott kormánya szóvivőjének Magyar Péter.”
A kormánypárti média Magyar Péter 70 perces, fenyegetésekkel teli beszédet sem mulasztotta el értékelni, a stílusáról ugyan nem esik szó, arról viszont igen, hogy Magyar Péter beszédéből kiderül, hogy „számára fontos, milyen örökséget hagy majd maga után miniszterelnökként, illetve milyen értékek – a becsület és a tisztesség – vezérlik”.
A HVG is igyekszik minél jobban törleszkedni a Tisza Párthoz. Egyik cikkükben az új igazságügyi miniszterről nemes egyszerűséggel ezt írták: „Komoly szaktekintély”, „remek választásnak tűnik”.
Megmosolyogtató a Telex azon cikke is, amelyben Tarr Zoltán bizottsági meghallgatásáról írtak, egészen behízelgő stlusban: „Tarr minden jelenlévő nemzetiség nyelvén köszöntötte a szószólókat, majd azt mondta: ennél többet is igyekszik megtanulni majd a nyelvekből”. Egy másik cikkben pedig emlékeztetnek, hogy „Tarr Zoltán két éve még a munkahelyét is feláldozta Magyar Péterért”.
A Magyar Narancs sem akart lemaradni a gesztusokkal, ők azzal a címmel közöltek egy cikket április 29-én, hogy „Már a kormányzati struktúrával is azt üzeni a Tisza: ez most nagyon más lesz”.
Egy másik cikkükben pedig az oktatási minisztert ölelték keblükre, mint írták: „Lannert Judittal a magyar oktatáspolitika végre beléphet a 21. századba”.
Azzal folytatták, hogy a „nemzetközileg elismert oktatáskutatót nevezett meg miniszterként Magyar Péter. (…) A jövőbeli miniszter szabadabb oktatási rendszert, több kreativitást és a leszakadók felemelését ígéri”. Az Ellenpont megjegyezte, az, hogy mit jelent a szabadabb oktatási rendszer, azt egyelőre nem tudjuk, azt azonban ismerjük Lannert Juditról, hogy személyében egy elkötelezett LMBTQ-párti, Ukrajna-támogató politikus, ezeket pedig profilképeivel is kifejezte.
Ruff Bálintot sem mulasztották el megdicsérni, a Telex április 22-én megjelent cikk címe az volt: Orbán Viktor ellenzékének szenvedélyes tanácsadójából lett Magyar Péter kancelláriaminisztere.
Az RTL Híradó pedig lelkesen számolt be arról, hogy Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető kezet fogott az emberekkel a Parlamentben, azt írták: „Szokatlan jelenetet örökített meg Zalavári Noémi, az RTL Híradó riportere: a Tisza párt országgyűlési frakcióvezetője, Bujdosó Andrea egyenként mutatkozott be az Országházban a sajtótájékoztatóra érkező újságíróknak. A politikában ritka az ilyen közvetlen gesztus, különösen egy olyan feszült időszakban, amikor minden mozdulatnak súlya van.”
A végeláthatatlan hízelgésre Apáti Bence így reagált: „Íme a kritikus, független és objektív újságírás. Amely láttán az észak-koreai köztévé vezetője is elégedetten csettintene, és szorgosan elkezdene jegyzetelni. Szóval, csak azt akartam mondani, hogy vicces lesz látni az ifjúságot, - igen, téged is Mehringer Marci -, akik simán bekajálták a telexes, 444-es profit, hogy a hatalommal mindig és mindenkor kritikusnak kell lenni, hiszen egy rendes, tisztességes demokratát kizárólag onnan lehet - akár kétszáz méterről is - felismerni, hogy állati kritikus a hatalommal. Jelzem, át lettetek b@szva. (…) Most majd meglátjátok. A Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL nem lesznek kritikus médiumok. Ők az utcán ünnepeltek április 12-én. Ők Orbánt változatlanul gyűlölni, Magyar Pétert pedig imádni fogják. Semmi sem fog változni. Nem lesz a tiszás propaganda hirtelen kritikus, objektív sajtó.”