Magyar Péter kedvét keresi a Tisza-párti sajtó, így hízelegnek a miniszterelnöknek

Igencsak hízelgő stílusban tudósít a Tisza-kormányról a kormánypárti sajtó – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál megjegyezte, a kedveskedésből a Telex, a 444, a HVG és az RTL sem marad ki, cikkeikből, tudósításaikból pedig megtudhattuk, hogy Magyar Pétert a becsület és a tisztesség vezérli, már első miniszterelnöki beszédével elindította a társadalmi gyógyulást, mi több, a kormánypárti sajtó szerint az új miniszterelnök egyenesen olyan, mint Batthyány Lajos.

Magyar Péter kedvét keresi a kormánypárti média (Forrás: Ellenpont)

A Telex a leginkább igyekvő, szinte minden politikai cikkét hangzatos, túlzó címekkel közli, az MTA új elnökével, Pósfai Mihállyal készített interjú (aki egyébként Pósfai Gábor belügyminiszter rokona) címének azt adták:

Nem szoktunk hozzá, hogy egy normális országban élünk, de próbáljuk meg, mert itt van most rá lehetőség”

Egy másik cikkében lelkesen számoltak be arról, hogy „Alternatív különdíjat kapott a tánc népszerűsítéséért Hegedűs Zsolt” és „Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde elindíthatja a társadalmi gyógyulást”. Miután Magyar Péter két RTL Híradós és egy ATV-s újságírót választott kormányszóvivőnek, nem fukarkodtak a dicsérettel: „Három rutinos női tévést választott kormánya szóvivőjének Magyar Péter.”

A kormánypárti média Magyar Péter 70 perces, fenyegetésekkel teli beszédet sem mulasztotta el értékelni, a stílusáról ugyan nem esik szó, arról viszont igen, hogy Magyar Péter beszédéből kiderül, hogy „számára fontos, milyen örökséget hagy majd maga után miniszterelnökként, illetve milyen értékek – a becsület és a tisztesség – vezérlik”.

A HVG is igyekszik minél jobban törleszkedni a Tisza Párthoz. Egyik cikkükben az új igazságügyi miniszterről nemes egyszerűséggel ezt írták: „Komoly szaktekintély”, „remek választásnak tűnik”.

Megmosolyogtató a Telex azon cikke is, amelyben Tarr Zoltán bizottsági meghallgatásáról írtak, egészen behízelgő stlusban: „Tarr minden jelenlévő nemzetiség nyelvén köszöntötte a szószólókat, majd azt mondta: ennél többet is igyekszik megtanulni majd a nyelvekből”. Egy másik cikkben pedig emlékeztetnek, hogy „Tarr Zoltán két éve még a munkahelyét is feláldozta Magyar Péterért”.