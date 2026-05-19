Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáinak egy részét

A kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait, jelentette be Magyar Péter keddi, rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök közölte, a kormány oldalán létrehoztak egy aloldalt Igazságtétel címmel, azon tették közzé az iratokat.

A jogszabályok alapján a kegyelmi ügyek dokumentumai nem nyilvánosak, de az igazságügyi tárca álláspontja szerint K. Endre ügyében kivételt lehet tenni, mert az érintett könyvet írt a történetéről, amivel a minisztérium értékelése szerint lemondott az információk titkosságáról – tájékoztatott a kormányfő.

A közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztálya 2023 áprilisában nem javasolta a kegyelem megadását. Ennek alapján az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit nem terjesztette fel a kérvényt az államfőnek.

Néhány nappal később azonban az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmet adott az érintettnek, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett.

Egy 2024 februári minisztériumi feljegyzés szerint K. Endre kérelme esetében eltértek a megszokott eljárási rendtől, amit Ferenc pápa magyarországi látogatásával indokoltak.

A kormányfő felszólította Sulyok Tamás jelenlegi államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, a Sándor-palotában található dokumentumokat is, a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.

Magyar Péter azt is jelezte: