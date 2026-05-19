Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáinak egy részét

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem támogatta a pedofil bűncselemény miatt börtönbe került K. Endre kegyelmi kérelmét – jelentette ki Magyar Péter a dokumentumokat bemutató rendkívüli sajtótájékoztatóján.
A kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait, jelentette be Magyar Péter keddi, rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök közölte, a kormány oldalán létrehoztak egy aloldalt Igazságtétel címmel, azon tették közzé az iratokat.

Magyar Péter, miniszterelnöki sajtótájékoztató, kegyelmi ügy, 2026.05.19.,
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként 2023-ban nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét (Fotó: Ladóczki Balázs)

A jogszabályok alapján a kegyelmi ügyek dokumentumai nem nyilvánosak, de az igazságügyi tárca álláspontja szerint K. Endre ügyében kivételt lehet tenni, mert az érintett könyvet írt a történetéről, amivel a minisztérium értékelése szerint lemondott az információk titkosságáról – tájékoztatott a kormányfő.

A közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztálya 2023 áprilisában nem javasolta a kegyelem megadását. Ennek alapján az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit nem terjesztette fel a kérvényt az államfőnek.

Néhány nappal később azonban az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmet adott az érintettnek, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. 

Egy 2024 februári minisztériumi feljegyzés szerint K. Endre kérelme esetében eltértek a megszokott eljárási rendtől, amit Ferenc pápa magyarországi látogatásával indokoltak.

A kormányfő felszólította Sulyok Tamás jelenlegi államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, a Sándor-palotában található dokumentumokat is, a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.

Magyar Péter azt is jelezte: 

a jövőben módosítani fogják a kegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályokat, és kötelezővé teszik a döntések indoklásának nyilvánosságra hozatalát.

 

