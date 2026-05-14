Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Magyar Péter keménykedett egyet, majd jött a fordulat

Magyar Péter látványos politikai erődemonstrációnak szánta a távozó miniszterek végkielégítésével kapcsolatos kijelentéseit, a történet vége azonban egészen másként alakult. A volt kormánytagok a végkielégítést nem veszik fel saját célra, hanem jótékony célra ajánlják fel, amennyiben az új kormány a hatályos szabályoknak megfelelően jár el.
„Nézzétek, hogy keménykedik a miniszterelnök úr!” – hívta fel a figyelmet TikTok-oldalán Mester Robertina influenszer, aki szerint Magyar Péter látványos politikai erődemonstrációnak szánta a távozó miniszterek végkielégítésével kapcsolatos kijelentéseit, a történet vége azonban egészen másként alakult.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A miniszterelnök korábban arról beszélt: felszólítja az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a törvény szerint járó végkielégítésüket. Magyar Péter név szerint Rogán Antalt és Lázár Jánost is említette.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a volt miniszterek esetében miniszterelnöki aláírás szükséges a kifizetéshez, ezért – állítása szerint – hiába nyilatkoznának másként az érintettek, a pénzt nem kapnák meg. Magyar Péter azt is jelezte: nyilatkozatot kíván küldeni a korábbi kormánytagoknak arról, hogy lemondanak-e a juttatásról.

 

Nem veszik fel

A volt kormánytagok álláspontja szerint a miniszterelnök sem állhat a törvények fölött, így a jogszabály alapján járó juttatásokat csak törvénymódosítással lehetne elvonni. Hangsúlyozták ugyanakkor: a végkielégítést nem veszik fel saját célra, hanem jótékony célra ajánlják fel, amennyiben az új kormány a hatályos szabályoknak megfelelően jár el.

@mester.robertina

 

