Több a kérdés, mint a konkrét válasz az állam működésével kapcsolatban

A Tisza Párt a választási győzelmével olyan felhatalmazást kapott, mellyel belenyúlhat a meglévő közigazgatási rendszerbe is. Hogy milyen változtatások jönnek, ezt próbálta kibogozni a Mandiner.
Még az sem egyértelmű, hogy káosz lesz, vagy reform? Marad a centralizált modell, vagy erősödik majd a helyi szereplők mozgástere? Megszűnhetnek a vármegyék, átalakulhat a járási rendszer, és akár uniós régiók is jöhetnek. Kis változások jönnek, vagy teljesen felforgatják az elmúlt években kialakított államot?
2010 után volt egy átalakulás
A 2010 után hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik legfontosabb célja az állam „újjászervezése” volt.
Az átalakulások mögött részben hatékonysági megfontolások, részben pedig politikai célok húzódtak meg, és ezek együttesen alakították ki a mai közigazgatási rendszert. Ennek jegyében létrejöttek a megyei (később vármegyei) kormányhivatalok 2011-ben, amelyek a korábban széttagolt államigazgatási szerveket integrálták területi szinten.
A járási rendszer 2013-as visszaállítása tovább erősítette ezt a centralizációt. A járási hivatalok átvették az önkormányzatoktól számos államigazgatási feladat ellátását, például okmányügyeket, szociális igazgatási hatásköröket és egyes hatósági ügyeket. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati rendszer is átalakult. A 2011-es új önkormányzati törvény szűkítette a települések feladatkörét, különösen az oktatás és az egészségügy területén, amelyeket fokozatosan állami kézbe vontak.
Az oktatás és az egészségügy
Az oktatás államosítása különösen látványos változás volt: az iskolák fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (majd később annak utódszervezetei) kezébe került, míg az önkormányzatok szerepe nagymértékben csökkent. Az egészségügyben hasonló centralizáció ment végbe, ahol az állam fokozatosan átvette a kórházak fenntartását. A megyei önkormányzatok szerepe is jelentősen átalakult. A korábbi intézményfenntartó funkciójuk megszűnt, és elsősorban területfejlesztési feladatokra korlátozódott.
A járások visszaállítása
A közigazgatási rendszer szintjei Magyarországon ma többlépcsősek.
Legalsó szinten a települési önkormányzatok állnak (községek, városok, megyei jogú városok és a fővárosi kerületek), amelyek helyi közügyekkel foglalkoznak. Fölöttük helyezkednek el a vármegyék (korábban megyék), amelyek ma már korlátozott hatáskörrel rendelkeznek. Speciális helyzetben van Budapest, ahol kétszintű önkormányzati rendszer működik.
A magyar közigazgatás egyik legjelentősebb, a mindennapi ügyintézést közvetlenül érintő átalakulása a járási rendszer 2013-as újjászervezése volt. Bár a járás, mint közigazgatási egység történeti gyökerekkel rendelkezik, a 2010 utáni kormányzati reformok új tartalommal és funkcióval ruházták fel ezt az intézményt, szorosan illeszkedve az állam egészének centralizációs törekvéseihez.
A korábbi modell idővel egyre inkább széttöredezetté vált, és az eltérő méretű és erőforrású önkormányzatok nem tudták egyenletes színvonalon ellátni az államigazgatási feladatokat. A 2010-ben hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik alapvető célja az volt, hogy ezt a széttagoltságot felszámolja, és egy egységesebb, hatékonyabb államigazgatási rendszert hozzon létre.
Ennek részeként 2013. január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok, amelyek a megyei (később vármegyei) kormányhivatalok alá rendelt területi szervekként működnek. A reform lényege az volt, hogy az önkormányzatoktól visszakerüljenek az államhoz azok a hatósági és igazgatási feladatok, amelyek egységes állami működést igényelnek.
Szemléletváltás a közigazgatásban
A járási hivatalok kialakítása nem pusztán intézményi átszervezést jelentett, hanem egyfajta szemléletváltást is. A kormányzat abból indult ki, hogy az államnak közvetlenebb módon kell jelen lennie a polgárok életében, különösen az alapvető ügyintézési szolgáltatások terén. Ennek megfelelően a járási hivatalok vettek át feladatokat. A cél az volt, hogy az állampolgárok egységes színvonalú szolgáltatást kapjanak, függetlenül attól, hogy az ország mely részén élnek.
A rendszer kiépítését kiegészítette a kormányablakok hálózatának bővítése, amelyek egy helyen biztosították számos ügy intézését. A járási rendszer így nemcsak szervezeti, hanem szolgáltatási reformként is értelmezhető.
A járási rendszer kritikusai szerint a reform túlzott centralizációt eredményezett, és jelentősen csökkentette a települési önkormányzatok mozgásterét. Az addig helyben intézhető ügyek egy része állami kézbe került, ami bizonyos esetekben növelte a bürokráciát és távolabb vitte a döntéshozatalt a helyi közösségektől. Mások viszont azzal érveltek, hogy a korábbi rendszer egyenlőtlenségeit éppen ez a centralizáció képes kiegyenlíteni.
A 2010 utáni járási reform tehát egyszerre jelentett visszatérést egy történeti modellhez és annak modernizált újraértelmezését. A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy ez a rendszer mennyiben marad fenn változatlan formában, illetve hogy a politikai és szakmai viták nyomán milyen irányba fejlődik tovább.
Mi várható ezután?
A 2020-as évek közepére egyre erősebb kritikák fogalmazódtak meg a túlzott centralizációval szemben. Ebben a politikai környezetben jelent meg alternatív programmal a Tisza Párt, amely több ponton is átalakítaná a közigazgatási rendszert.
A Tisza Párt elképzelései között hangsúlyos a decentralizáció és az önkormányzatiság megerősítése. Programjuk szerint visszaadnák a településeknek azokat a feladatokat és forrásokat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben az állam vont el, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén. Emellett a járási rendszer szerepét is felülvizsgálnák, és nagyobb döntési szabadságot adnának a helyi közösségeknek. Felmerült a vármegyei rendszer újragondolása is, akár a régiós szint megerősítésével, amely jobban illeszkedhetne az európai uniós fejlesztési struktúrákhoz.
Azonban nincsen teljesen kiforrott elképzelés arról, milyen irányba is szeretnének menni. Egyik legjobb példa erre, hogy mit jelentene az oktatási és egészségügyi intézmények visszaadása a településeknek.
- Vajon mekkora forrást jelentene ez számukra?
- Vajon mennyiben érintené ez országos egészségügyi és oktatási átalakításokat, ha helyben intézményeket kapnak az önkormányzatok?
- Ki gyakorolná az irányító felügyeletet?
Szintén nem lehet sokat tudni arról, mi lesz a járási rendszerrel. Ennek a szintnek megszüntetése rövid távon mindenképpen komoly zavarokat okozna az állam működésében. A vármegyék szerepe sem tisztázott, valamint a megyei jogú városok jövőbeli szerepéről sem beszéltek a leendő kormánypártban. Budapest kétszintű közigazgatási rendszere, amiről szintén nincsenek nyilatkozatok.
Mindezek mellett pedig ismét napirendre kerülhet az uniós régiós rendszer átvezetése a magyar közigazgatásra. Ebben az esetben azonban a kistelepülések és a megyék szerepe szinte biztosan háttérbe szorulna. Rengeteg tehát a kérdés, de válaszok egyelőre még nincsenek.