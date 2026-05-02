Több a kérdés, mint a konkrét válasz az állam működésével kapcsolatban

A Tisza Párt a választási győzelmével olyan felhatalmazást kapott, mellyel belenyúlhat a meglévő közigazgatási rendszerbe is. Hogy milyen változtatások jönnek, ezt próbálta kibogozni a Mandiner.

Még az sem egyértelmű, hogy káosz lesz, vagy reform? Marad a centralizált modell, vagy erősödik majd a helyi szereplők mozgástere? Megszűnhetnek a vármegyék, átalakulhat a járási rendszer, és akár uniós régiók is jöhetnek. Kis változások jönnek, vagy teljesen felforgatják az elmúlt években kialakított államot?

2010 után volt egy átalakulás

A 2010 után hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik legfontosabb célja az állam „újjászervezése” volt.

Az átalakulások mögött részben hatékonysági megfontolások, részben pedig politikai célok húzódtak meg, és ezek együttesen alakították ki a mai közigazgatási rendszert. Ennek jegyében létrejöttek a megyei (később vármegyei) kormányhivatalok 2011-ben, amelyek a korábban széttagolt államigazgatási szerveket integrálták területi szinten.

A járási rendszer 2013-as visszaállítása tovább erősítette ezt a centralizációt. A járási hivatalok átvették az önkormányzatoktól számos államigazgatási feladat ellátását, például okmányügyeket, szociális igazgatási hatásköröket és egyes hatósági ügyeket. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati rendszer is átalakult. A 2011-es új önkormányzati törvény szűkítette a települések feladatkörét, különösen az oktatás és az egészségügy területén, amelyeket fokozatosan állami kézbe vontak.

Az oktatás és az egészségügy

Az oktatás államosítása különösen látványos változás volt: az iskolák fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (majd később annak utódszervezetei) kezébe került, míg az önkormányzatok szerepe nagymértékben csökkent. Az egészségügyben hasonló centralizáció ment végbe, ahol az állam fokozatosan átvette a kórházak fenntartását. A megyei önkormányzatok szerepe is jelentősen átalakult. A korábbi intézményfenntartó funkciójuk megszűnt, és elsősorban területfejlesztési feladatokra korlátozódott.

A járások visszaállítása

A közigazgatási rendszer szintjei Magyarországon ma többlépcsősek.