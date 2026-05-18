Egyre nő a nyomás, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot a köztársasági elnöktől

Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője nyilvánosan szólította fel Magyar Pétert, hogy kérjen bocsánatot Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. A politikus szerint a miniszterelnök olyan kijelentéseket tett, amelyek „nem méltók sem az államfői, sem a miniszterelnöki tisztséghez”.

Magyar Péter Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs

A képviselő arra reagált, hogy Sulyok Tamás egy friss interjúban világossá tette: az Alaptörvényre tett esküje köti, és alkotmányos indok hiányában nem mond le a tisztségéről. Szűcs szerint ezt követően a miniszterelnök „ordenáré stílusban” minősítette az államfőt, „maffiázott”, illetve „bábnak nevezte” a köztársasági elnököt.