Egyre nő a nyomás, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot a köztársasági elnöktől

Szűcs Gábor szerint a miniszterelnök méltatlan stílusban támadta a köztársasági elnököt, ezért nyilvános bocsánatkérést vár.
Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője nyilvánosan szólította fel Magyar Pétert, hogy kérjen bocsánatot Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. A politikus szerint a miniszterelnök olyan kijelentéseket tett, amelyek „nem méltók sem az államfői, sem a miniszterelnöki tisztséghez”.

Magyar Péter Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs

A képviselő arra reagált, hogy Sulyok Tamás egy friss interjúban világossá tette: az Alaptörvényre tett esküje köti, és alkotmányos indok hiányában nem mond le a tisztségéről. Szűcs szerint ezt követően a miniszterelnök „ordenáré stílusban” minősítette az államfőt, „maffiázott”, illetve „bábnak nevezte” a köztársasági elnököt.

A fideszes politikus hangsúlyozta: 

Sulyok Tamás az a közjogi méltóság, aki korábban javaslatot tett Magyar Péter miniszterelnöki kinevezésére, és elsőként gratulált neki a megválasztásához.

Éppen ezért különösen elfogadhatatlannak tartja a vele szembeni hangnemet.

Szűcs Gábor határidőt is szabott: felszólította a miniszterelnököt, hogy legkésőbb május 31-ig kérjen bocsánatot az államfőtől.

