Nemzetközi elemző szerint is komoly kihívásokkal néz szembe Magyar Péter

A Die Weltwoche elemzése szerint Magyar Péter május 9-én veszi át a hatalmat, de már most komoly kihívásokkal néz szembe: saját ígéreteivel ellentétben igazságügyi miniszternek rokonát, Melléthei-Barna Mártont jelöli, ami kérdéseket vet fel a nepotizmus felszámolásával kapcsolatban – írta a Mandiner a német lapra hivatkozva.
A szerző hangsúlyozza:
politikai elemzők szerint kérdéses, hogy Magyar Péter képes lesz-e egységbe kovácsolni a Tisza Pártot és tartósan megszólítani a polgári tábort.
Magyar Péternek lassan színt kell vallania
A lap cikkében az is szerepel, hogy nem csak ez lehet az elvárás Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban, hanem ahogyan a The Guardian brit lapban megjelent kutatásra hivatkoznak:
a Magyar Péter vezette Tisza Párt szavazóinak 77 százaléka ambiciózus klímapolitikát, 71 százaléka pedig az LMBTQ+-jogok védelmét várja el az új kormánytól.