Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Nemzetközi elemző szerint is komoly kihívásokkal néz szembe Magyar Péter

A nemzetközi híradásokban és elemzői véleménycikkekben is felbukkannak már a kétkedő hangok az új kormány nepotizmust felszámolni kívánó akaratával kapcsolatban. Magyar Péternek ráadásul színt kell vallania az LMBTQ-ügyekben is – írta a Mandiner a The Guardianre hivatkozva.
Magyar Pétertisza pártthe guardiandie weltwochemandiner

A Die Weltwoche elemzése szerint Magyar Péter május 9-én veszi át a hatalmat, de már most komoly kihívásokkal néz szembe: saját ígéreteivel ellentétben igazságügyi miniszternek rokonát, Melléthei-Barna Mártont jelöli, ami kérdéseket vet fel a nepotizmus felszámolásával kapcsolatban – írta a Mandiner a német lapra hivatkozva.

Magyar Péter igazságügyi minisztere a saját sógora, Melléthei-Barna Márton
Fotó: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

A szerző hangsúlyozza:

politikai elemzők szerint kérdéses, hogy Magyar Péter képes lesz-e egységbe kovácsolni a Tisza Pártot és tartósan megszólítani a polgári tábort.

Magyar Péternek lassan színt kell vallania

A lap cikkében az is szerepel, hogy nem csak ez lehet az elvárás Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban, hanem ahogyan a The Guardian brit lapban megjelent kutatásra hivatkoznak:

a Magyar Péter vezette Tisza Párt szavazóinak 77 százaléka ambiciózus klímapolitikát, 71 százaléka pedig az LMBTQ+-jogok védelmét várja el az új kormánytól.

 

